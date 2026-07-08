Olav Kooij sorprende en Pau y se lleva la victoria en la primera llegada al sprint del Tour de Francia

El neerlandés se impuso al resto de grandes favoritos y estrenó su palmarés en la ronda gala en el año de su debut.

El equipo Decathlon ya tiene su primera victoria en el Tour de Francia... y no es a cargo de Paul Seixas. Olav Kooij es el culpable de darle al conjunto francés la primera gran alegría después de imponerse al sprint en la línea de meta de Pau.

El velocista neerlandés sorprendió a los grandes favoritos en un sprint muy desestructurado y caótico donde supo encontrar su oportunidad. Ganó bien, venció fácil, y de esta forma se adjudicó su primer triunfo en su debut en el Tour de Francia. Eso es tener el don de la oportunidad.

Ni Merlier, ni mucho menos Philipsen. Muy lejos de la primera posición los dos favoritos que centraban todas las miradas en esta primera volata del Tour de Francia. Kooij es hoy una de las personas más felices en la faz de la tierra.

Kooij manda en Pau.



⚡ El neerlandés bate a todos y se lleva el primer duelo entre los velocistas.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/o32uyGugfI — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 8, 2026

Un día nulo

Fue la primera invitación a la siesta en este Tour de Francia. Después de un inicio frenético y con muchos ingredientes, al quinto día llegó el momento de relax.

Uno de esos malos días para vender el ciclismo en la tele, y uno de esos días en los que la actitud de muchos equipos y corredores también queda retratada por la falta de combatividad.

Con el banderazo de salida Baptiste Veistroffer se marchó solo al matadero. O le enseñaron el camino, se puede decir. El francés no dudó en atacar para encabezar la escapada del día, pero nadie le siguió.

Olav Kooij celebra su victoria en el Tour de Francia. REUTERS

No hubo más saltos de valientes desde el grupo y el pelotón pronto entendió que lo de hoy iba a ser un mero día de trámite. Rodar por rodar con el único objetivo de salvar el día y llegar a la meta.

Otra vez el calor iba a ser uno de los grandes protagonistas. Hielo sin miramientos entre los maillots y decenas de bidones de agua echados por encima del cuerpo. Está siendo duro el inicio del Tour en este sentido.

Otro motivo más para que nadie quisiera hoy desgastarse más de lo debido. A Veistroffer le tocó mostrarse en cabeza, sí, pero también cabalgar muchos kilómetros en solitario. Una etapa dura para él.

El pelotón recorta a la cabeza de carrera.



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Cuando el pelotón quiso, se terminó su aventura. Y ahí se empezó a preparar el esperado sprint. Era el primer día de llegada masiva, el que iba a empezar a mostrar las caras de los velocistas. Siempre hay incertidumbre.

Merlier y Philipsen eran los grandes favoritos. Pero ninguno de los dos acertó.

La caída en el pelotón que ha cortado a Pogacar, Vingegaard y el líder a 5 kilómetros de meta.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/guCiVw1t7M — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 8, 2026

Una caída en los últimos kilómetros ayudó a generar el caos y se armó una llegada desorganizada. Astana fue quien mejor supo salvar los muebles y sorprendió preparando el lanzamiento para Max Kanter.

Sin embargo, emergió con más fuerza que nada la figura de Olav Kooij para lanzar el sprint final antes que nadie y dejar a todos con un palmo de narices. Tres victorias llevaba ya en la temporada de su fichaje por el Decathlon, una de las joyas que escaparon de Visma. Ahora ya tiene su bien más preciado en su palmarés.