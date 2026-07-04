Jonas Vingegaard manda un mensaje claro en la jornada inaugural del Tour de Francia y se viste de líder en Barcelona

El Tour de Francia se disputa desde el primero hasta el último día. En esta carrera de supervivencia, cualquier acontecimiento debe ser tenido en cuenta, y Jonas Vingegaard se ha encargado de cuidar todos esos detalles.

El danés le dio la victoria a Visma en la contrarreloj por equipos inicial y se convirtió en el primer líder de la carrera. Las calles de Barcelona vieron volar a Jonas, que firmó una subida final espectacular hacia Montjuïc para dar el primer golpe sobre la mesa.

Tadej Pogacar lo intentó en tándem con Isaac del Toro, pero los pocos segundos que venía perdiendo en los puntos intermedios le pasaron factura en una crono tan ajustada. Al final, 12 segundos de diferencia que no van a ser ni mucho menos definitivos, pero que cargan de moral a Vingegaard.

🚀 ¡¡Jonas Vingegaard ha vuelto!! ¡Mejor tiempo!



🔝 ¡Este es el ciclista que ganó dos veces @LeTour!



🎙️ Carlos de Andrés, @pedrodelgadoweb y @soysamusanchez



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Filippo Ganna e Ineos soñaron con el liderato y la victoria durante mucho tiempo, pero se quedaron sin premio.

En esta primera prueba, Evenepoel se dejó 18 segundos, Juan Ayuso 15 y Paul Seixas 38. El aperitivo del Tour ya ha dejado las primeras dosis de emoción.

Vingegaard es imbatible

Es más un golpe moral que una simple victoria. "Aquí estoy yo", dice Jonas Vingegaard desde el primer día. Todos los pronósticos le dan por debajo de Pogacar, pero el primer día del Tour ya se ve por encima, aunque sea por sólo 12 segundos.

Barcelona disfrutó con la contrarreloj por equipos. Caja Rural, que firmó un papel más que digno con Molenaar llegando hasta el final, alzó el telón y dio paso al reguero de equipos.

El equipo Visma Lease a Bike, en la primera etapa del Tour de Francia 2026. EFE

La temperatura fue subiendo paulatinamente, y el calor definitivo llegó cuando el equipo Netcompany Ineos entró en acción. Con Filippo Ganna en sus filas, estaba claro que iban a ser uno de los grandes favoritos.

No defraudaron. La subida final de Ganna a Montjuïc, llegando al límite de sus fuerzas y completamente extenuado, fue impresionante. Tiempo casi imbatible y todos a pasar por el aro.

Ni Decathlon con Seixas, ni Red Bull con Remco Evenepoel, ni Lidl-Trek con Juan Ayuso. Apenas 8 segundos se dejaba el español, dejando claro que ha llegado en buena forma.

Remco Evenepoel, en la primera jornada del Tour de Francia 2026. REUTERS

Con los dos últimos cocos en liza, Visma y UAE Team, empezó a quedar claro que las avispas eran las únicas que iban a poder picar en esta primera contrarreloj por equipos.

Llegaron al primer repecho con más integrantes que nadie, y eso se notó al final. En la subida final a Montjuïc, Vingegaard arrancó la moto y fue absolutamente inalcanzable. 21 minutos y 47 segundos para marcar el mejor crono.

Tadej Pogacar para el crono en la contrarreloj de Barcelona. REUTERS

Quedaba por saber si UAE, especialmente Pogacar, podrían dar el último golpe. Llevaban unos segundos perdidos en los tramos anteriores, una losa imposible de levantar para Tadej. Del Toro hizo el lanzamiento y Pogacar remató, pero se dejó 12 segundos. El Tour ha empezado caliente.