Samuel Sánchez (47), exciclista, sobre sus inversiones: "Miro los índices bursátiles y leo la prensa económica según me despierto"

Cuando Samuel Sánchez (Oviedo, 1978) cruzó la meta de Pekín en 2008 levantando los brazos hacia el cielo chino, aseguró su lugar en la historia del deporte español con un oro olímpico inolvidable.

Pero lo que pocos saben es que, mientras ganaba etapas en el Tour de Francia y la Vuelta a España, el asturiano ya estaba pedaleando en otra carrera de fondo: la gestión de su patrimonio.

A sus 47 años, casi una década después de colgar la bicicleta, Sánchez ha cambiado el maillot por los informes financieros con la misma disciplina que le llevó a la élite mundial.

El exciclista del Euscaltel-Euskadi no encaja en el tópico del deportista despreocupado que delega sus finanzas a ciegas. Su rutina matutina, lejos de los entrenamientos de seis horas bajo la lluvia, empieza ahora con un café y un repaso exhaustivo a los mercados.

"Soy una persona que se levanta por las mañanas, veo siempre los índices bursátiles de todo el mundo e intento leer la prensa económica", confesó tiempo atrás Sánchez en el podcast La Bolsa del Deporte, revelando una faceta de inversor activo y metódico que había mantenido en un discreto segundo plano.

Samuel Sánchez, en una imagen de archivo EFE

Su estrategia financiera, definida por él mismo como "un poquito conservadora" en los test de idoneidad bancaria (miFID), responde a una lógica aplastante forjada en el esfuerzo de la carretera: la preservación del capital.

"A los deportistas nos ha costado muchísimo ganar el dinero y creo que tenemos que intentar mirar por ello lo máximo posible para conservar patrimonio, tener una calidad de vida buena y poder también dar una educación a tus hijos que es lo principal", explicaba en el citado podcast.

Para ello, confía la gestión técnica a los expertos de Analistas Financieros Internacionales (AFI), reconociendo con humildad que "nosotros no tenemos ese conocimiento de todo el mundo que hay alrededor de la economía, de los fondos de capital riesgo y de las oportunidades del mercado".

La cartera de inversiones de 'Samu' es un manual de diversificación clásica, o como él prefiere decir usando el argot popular, de "repartir los huevos en diferentes cestas".

Su patrimonio se distribuye entre activos inmobiliarios, plazas de aparcamiento y una apuesta más atrevida por la innovación nacional a través de fondos de inversión en startups españolas, un sector que admite que le "apasiona".

Pero su proyecto más personal no busca rentabilidad financiera, sino devolver al ciclismo lo que el ciclismo le dio. En 2015, tras una conversación con el empresario Daniel Alonso durante una salida en bici, fundó la MMR Cycling Academy.

Lo que empezó como una réplica al modelo de la Fundación Contador es hoy una cantera consolidada que ya ha colocado a varios ciclistas en el pelotón profesional, incluido Iván Romeo en el Movistar Team.

Samuel mira ahora a referentes como el colombiano Rigoberto Urán o Gerard Piqué, deportistas que han trascendido su disciplina para convertirse en magnates empresariales.

Él, desde una posición más discreta pero igual de efectiva, aplica la lección más valiosa que le dio el asfalto: "Para ser el mejor tienes que rodearte de gente mejor que tú. Yo no pretendo ser el mejor inversor ni el mejor economista", sentencia.

Una filosofía que le ha permitido ganar también la etapa más difícil: la de la vida después del deporte.