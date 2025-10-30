El ciclista español Oier Lazkano, suspendido por "anomalías inexplicables" en su pasaporte biológico entre 2022 y 2024

Oier Lazkano, actual miembro del equipo Red Bull-BORA, ha sido suspendido de forma provisional por la Unión Ciclista Internacional (UCI) tras detectarse "anomalías inexplicables" en su Pasaporte Biológico del Atleta.

Según informó el organismo, las irregularidades se registraron durante el periodo en que el corredor militó en el Movistar Team, entre 2022 y 2024, aunque por el momento no se ha identificado la presencia de sustancias dopantes.

"La Unión Ciclista Internacional (UCI) anuncia que el ciclista español Oier Lazkano López ha sido suspendido provisionalmente de acuerdo con las Reglas Antidopaje de la UCI, debido a anomalías inexplicables en su Pasaporte Biológico del Atleta (*) en 2022, 2023 y 2024. La UCI no hará más comentarios mientras el proceso esté en curso", dice el comunicado oficial del organismo mundial del ciclismo.

En el comunicado, la UCI aclaró también que el Pasaporte Biológico del Atleta (PBA) es un registro electrónico individual de cada ciclista, en el que se recopilan los resultados de todos los controles antidopaje realizados en el marco del programa PBA durante un período determinado.

El ciclista vitoriano atraviesa ahora un momento de gran incertidumbre en su carrera profesional. El corredor de 25 años compite desde esta temporada con el equipo Red Bull - Bora, al que se incorporó procedente del Movistar Team, tras tres años en el Caja Rural Seguros RGA y un exitoso paso por la escuadra telefónica.

Sin embargo, su rendimiento en la formación alemana no ha cumplido las expectativas, lo que ha alimentado rumores sobre un posible regreso a Movistar, pese a tener todavía dos años más de contrato con su actual equipo.

Lazkano inició la temporada en febrero con la Estrella de Bessèges, continuó con la Volta al Algarve y varias clásicas, y tuvo su última aparición competitiva el 13 de abril en la París-Roubaix. La sanción provisional impuesta ahora deja en el aire su futuro inmediato dentro del pelotón internacional.

