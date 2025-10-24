Muere a los 25 años el ciclista Kevin Bonaldo después de haber estado un mes en coma

Una nueva noticia trágica para el mundo del ciclismo. El italiano Kevin Bonaldo falleció este viernes después de haber estado cerca de un mes en coma inducido tras haber sufrido un paro cardiaco en plena competición.

El joven ciclista de 25 años, que corría en el equipo SC Padovani, falleció en el hospital San Bortolo de Vicenza. En las últimas horas su entorno afirmó que había mostrado una ligera mejoría, pero no pudo superar esta lucha y terminó perdiendo la vida.

"Quiero agradecer a todos los que nos apoyaron y animaron durante este mes. Kevin sintió todo ese apoyo y, hasta el final, luchó día a día por recuperarse. Un agradecimiento especial a todos los médicos y al personal del Hospital San Bortolo de Vicenza, al equipo que nos acompañó y a todos los que enviaron un pequeño recuerdo a Kevin", aseveró el hermano del deportista.

Por otra parte, Galdino Peruzzo, el presidente del equipo, también le dedicó unas palabras: "Desde el 21 de septiembre comenzó una tensa espera que, lamentablemente, ha terminado este viernes con esta trágica noticia. Acompañamos a toda la familia de Antonio y Kevin en nuestro más sentido pésame y compasión en su dolor".

El corredor había firmado esta misma temporada por el SC Padovani y acumulaba cerca de 50 días de competición en este 2025.

En plena competición

El pasado 21 de septiembre Kevin Bonaldo se sintió indispuesto mientras disputaba la Piccola Sanremo. En los últimos kilómetros de esta prueba sintió un gran malestar y requirió la asistencia de los servicios sanitarios.

Los medios italianos informaron de que ya estaba siendo atendido en una ambulancia en el momento en el que se produjo el paro cardiaco. De hecho, recibió un masaje cardiaco de unos 25 con el que los sanitarios consiguieron que su corazón volviera a latir.

Bonaldo fue trasladado de urgencia en helicóptero al hospital San Bortolo de Vicenza, y allí terminó falleciendo este mismo viernes después de estar luchando más de un mes para tratar de salir del coma inducido.

Bonaldo dio el salto al profesionalismo en el año 2019. Aquella temporada fichó por el equipo Zalf Euromobil Désirée Fior antes de marcharse al conjunto Qhubeka. Posteriormente pasó otras dos temporadas más en el Work Service y este año había fichado por el SC Padovani. Todos ellos equipos de categoría continental, es decir, de tercera división.