El 'otro' récord de Tadej Pogacar: 12 millones de euros en 2025 entre salario, premios y donaciones a su Fundación

Unos 12 millones de euros. Eso es lo que se ha embolsado Tadej Pogacar por ser el mejor ciclista del mundo y firmar la que seguramente sea la mejor temporada de toda la historia de este deporte.

El ciclista esloveno se convirtió en el mejor pagado del pelotón durante este 2025 y no sólo por su salario fijo con UAE Team. En estos 12 'kilos' que percibió el cuatro veces ganador del Tour de Francia se incluyen los bonus por sus éxitos deportivos, la venta de merchandising y los numerosos patrocinadores que tiene a su alrededor.

El monto total se divide de la siguiente manera. 'Pogi' recibe 8 millones de euros fijos como salario base después de su renovación al alza del año pasado. El esloveno venía cobrando 6 'kilos', pero su increíble rendimiento deportivo le permitió incrementar esa cifra.

Pogacar renovó hasta el año 2030 con UAE Team, un contrato que le asegura estabilidad prácticamente hasta el fin de su carrera deportiva.

Tadej también firmó en su contrato una serie de bonus por objetivos deportivos. De esta forma, se embolsó un millón de euros más por ganar la pasada edición del Tour de Francia, mientras que tiene que añadir otros 250.000 euros más por retener el título de campeón del mundo.

Además, próximamente Pogacar estará en una exhibición en Andorra por la que cobrará cerca de 150.000 euros más.

Más variables

Fuera de los conceptos puramente deportivos, Tadej Pogacar también es una máquina de hacer dinero. Como uno de los rostros más conocidos del deporte, cuenta con muchos patrocinadores que quieren asociar su marca a su imagen.

De esta forma, el doble campeón del mundo se embolsa otros dos millones de euros más en concepto de patrocinios. Las bicicletas Colnago, los cascos Met, los neumáticos Continental, la aplicación de ciclismo virtual MyWhoosh o I feel Slovenia, la oficina de Turismo de Eslovenia, están junto a él.

Tadej Pogacar celebra su quinto entorchado en Il Lombardía. IL LOMBARDÍA

Por otra parte, el cuatro veces ganador del Tour de Francia también tiene un acuerdo publicitario con la firma de relojes Richard Mille por cerca de un millón de euros. Sin embargo, esa cantidad la destina a su fundación para fines benéficos.

Por otra parte, la locura que levanta la figura de Tadej Pogacar en sus fans le generó también un millón de euros más por la venta de productos de merchandising.

Premios compartidos

¿Y qué pasa con los premios que se llevan los ciclistas al ganar carreras? En el caso de estos incentivos, el monto siempre se reparte entre los corredores y el staff del equipo vencedor.

Así, los 500.000 euros que correspondían al ganador del Tour de Francia de este año, Tadej Pogacar, se repartieron entre el resto de los corredores y el personal del conjunto emiratí. Lo mismo con el resto de carreras ganadas.

La comparación

Tadej Pogacar es el ciclista mejor pagado del pelotón. No obstante, el reciente fichaje de Remco Evenepoel por Red Bull Bora le pone casi a su altura, ya que el belga recibirá unos 20 millones de euros por las tres temporadas que ha firmado.

Un poco más abajo en este escalafón se encuentran ciclistas como Chris Froome, que aún recibe unos 5 millones de euros, Primoz Roglic (4,5 millones) y Jonas Vingegaard (4 millones).

Aún así, estas cifras están muy lejos de las millonadas que perciben otros deportistas de élite. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo sigue cobrando 400 millones de euros anuales tras su última firma con el Al-Nassr.