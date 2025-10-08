El futuro del Israel-Premier Tech: un ascenso garantizado, un lavado de cara y la duda de con qué bandera correrá

"Se ha tomado la decisión de cambiar el nombre y la imagen del equipo, alejándose de su actual identidad israelí". Esa fue la frase más contundente del último comunicado emitido por el equipo Israel-Premier Tech en el que anunciaba un total lavado de cara para la próxima temporada.

El motivo era claro, tratar de alejar toda la tensión que en los últimos meses ha rodeado a este conjunto en cada carrera a la que se asomaba. La escalada en el conflicto entre Israel y Palestina había provocado numerosas protestas propalestinas en las carreteras y más allá de ellas, así que la situación empezaba a volverse insostenible.

Es por eso que Sylvan Adams, el mecenas del equipo, terminó sucumbiendo pese a que semanas antes había comentado que la identidad de su estructura no se tocaba. Orgulloso simpatizante de Netanyahu, encontró en su club una nueva forma de resistencia que no ha podido sostener.

Un miembro del Israel Premier Tech en La Vuelta 2025 y, al fondo, una protesta propalestina EFE

Eran demasiados pesos a la espalda. El patrocinador Premier Tech ya había manifestado que no iría de la mano con la 'marca' Israel, la firma de bicicletas Factor había hecho lo mismo, y la empresa de ropa Ekoi también.

Ahora el equipo afronta un futuro incierto con grandes cambios estructurales y con un ascenso a la máxima categoría del ciclismo ya confirmado. La estructura volverá a ser una de las 18 elegidas entre la élite, pero soplan aires de cambio inundados de dudas.

Adams, un paso al lado

El impulsor de este proyecto es Sylvan Adams. Nunca ha escondido sus ideas políticas, es más, se ha mostrado abiertamente partidario de la política de Netanyahu. Suya fue la decisión de ponerle el nombre de Israel al equipo sin que ni siquiera fuera un patrocinio del estado al uso. Se autoproclama embajador de la nación.

Durante las protestas en La Vuelta resistió y aseguró públicamente que el equipo no iba a cambiar de nombre. Sin embargo, en los últimos días de competición eso cambió y la palabra 'Israel' desapareció de las equipaciones y de los vehículos.

El último paso ha sido aceptar un cambio drástico y mudarle la piel a su equipo. "En el deporte, el progreso a menudo requiere sacrificio, y este paso es esencial para asegurar el futuro del equipo", rezaba el comunicado.

Eso sí, Adams tan sólo dará un paso al lado y en ningún caso se apartará definitivamente. De hecho, seguirá impulsando a la escuadra financieramente. "Ya no hablará en nombre del equipo", comentaron desde la estructura, para centrarse en sus funciones como presidente del Congreso Judío Mundial.

La bandera del equipo

Esta revolución total en el equipo Israel-Premier Tech deja, no obstante, una duda en el aire. ¿Con qué bandera competirá a partir de la temporada que viene? Pese a que se habló muy claro de "alejarse de la actual identidad israelí", si Adams sigue manejando los hilos en segundo plano no será fácil que la estructura cambie de nacionalidad.

En ese caso, que el equipo siga siendo de origen israelí pese a cambiar de nombre podría seguir trayendo consecuencias negativas para la estructura.

A hard fought Binche - Chimay - Binche sees @EthanVernon22 sprint to 5th place after strong teamwork in the finale, while earlier in the race @Riley_Sheehan_ was on the attack.



📷 Sprint Cycling



🇧🇪 #BincheChimayBinche #YallaIPT #FactorRacing pic.twitter.com/k6fRa32Urx — Israel – Premier Tech (@IsraelPremTech) October 7, 2025

La normativa de la UCI apremia considerablemente en este sentido. Las leyes dicen que el plazo máximo para que un equipo comunique una serie de elementos administrativos como la nacionalidad expira el 15 de octubre, por lo que la estructura tiene poco más de una semana para hacer los deberes.

De nuevo entre los mejores

En lo puramente deportivo, la temporada del equipo Israel-Premier Tech ha sido notable. Un total de 22 victorias hasta la fecha así lo constatan, entre ellas triunfos importantes como el de Ethan Vernon en la Volta a Catalunya o el de Jake Stewart en Dauphiné.

Estos buenos resultados le han permitido a la escuadra recuperar tres años después la máxima categoría. Este ascenso hará que durante las tres próximas temporadas el Israel-Premier Tech pase a ser equipo World Team, la primera división del ciclismo, y tenga asegurada su presencia en las mejores carreras del mundo.

Algunos de sus mejores ciclistas como Derek Gee abandonaron el equipo ante la complicada situación que estaban viviendo, aunque se ha vinculado el nombre de otros corredores importantes como Biniam Girmay, triple ganador de etapa en el Tour de Francia.

Lo que desde el equipo deslizan es que seguirán manteniendo una buena base de corredores israelíes. Esa fue la intención de Adams cuando creó el club, la de ayudar a jóvenes israelíes a crecer y hacerse un hueco en el pelotón internacional.

Por el momento, tres corredores de la primera plantilla son israelíes, pero el equipo de desarrollo puede contribuir a aumentar esa representación.

Son muchas las incógnitas que todavía deben resolverse en torno al equipo después del último duro comunicado. Mientras tanto, tratarán de hacer equilibrio entre solventar los asuntos burocráticos, completar un lavado de cara convincente y seguir trabajando en lo deportivo.