¿Qué se sabe de la salida del Tour de Francia 2026 en Barcelona? Novedades, manifestaciones y el caso Israel

Un miembro del equipo Israel Premier Tech sin el nombre del país en el maillot Israel Premier Tech

El Tour de Francia 2026 saldrá desde Barcelona el próximo 4 de julio de 2026. Será así si nada cambia ante el creciente temor después de las protestas propalestinas que marcaron la pasada edición de La Vuelta por la participación -obligada por reglamento- del equipo Israel-Premier Tech.

La carrera fue boicoteada en varias ocasiones y terminó con grandes enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía por las céntricas calles de Madrid. La preocupación por las imágenes vistas invadió a los organismos ciclistas y alimentó las dudas de si esto podría repetirse en la Grand Départ del Tour de Francia, ya que el conjunto israelí tendrá también su plaza garantizada.

El Ayuntamiento de Barcelona aprobó recientemente un Decreto para impedir la participación en eventos deportivos de equipos vinculados con Israel. Esta medida afecta, indudablemente, al conjunto Israel- Premier Tech, que por méritos deportivos correrá la próxima edición del Tour.

Imagen de las protestas propalestina en la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid al paso de un ciclista del Israel-Premier Tech José Vicente Ical

Sin embargo, las únicas autoridades que tienen capacidad para decidir sobre la exclusión de un equipo son la Unión Ciclista Internacional o, en su caso, el Comité Olímpico Internacional, tal y como sucedió con Rusia y Bielorrusia.

Ahora el debate se centra en discutir si para dentro de ocho meses habrá tantas protestas propalestinas en Barcelona por la participación de Israel-Premier Tech, o si las medidas de seguridad serán las mismas. La presentación del recorrido será el próximo 23 de octubre.

Las filtraciones deportivas

Ahora se han filtrado nuevos detalles de cómo podrían ser esos primeros días del Tour de Francia por Cataluña antes de entrar a territorio francés a través de los Pirineos. Una crono por equipos, la subida a Montjuïc y una incógnita por resolver es lo que marcan los tres primeros días de la carrera más grande del mundo.

Ya era conocido que el Tour arrancaría el 4 de julio con una contrarreloj por equipos en Barcelona. 19.7 kilómetros y la meta en la cima de Montjuïc que añadirá mucho picante a la primera jornada de competición, ya que los tiempos se tomarán además de forma individual.

La segunda etapa arrancará en Tarragona y tendrá de nuevo como destino Barcelona. Una jornada de 178 kilómetros en los que se incluirá un circuito por las calles de la ciudad condal y de nuevo la apasionante subida a Montjuïc.

La incógnita por resolver está en la tercera jornada. Todo lo que se sabe hasta la fecha es que la etapa saldrá desde la localidad de Granollers, pero no está claro el lugar de destino.

Se había especulado en un primer momento con que esta tercera etapa podría convertirse en la primera llegada en alto del Tour de Francia con la subida a La Molina, pero ahora han aparecido nuevas informaciones.

El diario Ici Occitanie apuntó que esta tercera jornada de competición entraría ya directamente a Francia y finalizaría en Les Angles. Sería igualmente una llegada en alto que marcaría el inicio de la competición y empezaría a poner a prueba a Tadej Pogacar y a Jonas Vingegaard.