Mavi García, la 'abuela' del Mundial de Ruanda que quiere una medalla para España: "Será mi penúltima participación"

Es la ciclista más longeva de todas las que se dan cita en estos Mundiales de Ruanda 2025. Mavi García vuelve a ejercer ese papel de veterana en una nueva convocatoria con la selección española, pero lo cierto es que a sus 41 años eso de la edad sigue siendo tan sólo un número para ella.

Con la misma ilusión que el primer día cuenta para EL ESPAÑOL cómo está viviendo los instantes previos al que, presumiblemente, será su penúltimo Mundial. "Voy a continuar un año más", cuenta mirando hacia un futuro cercano.

Pero ya habrá tiempo para pensar en colgar la bicicleta. Ahora lo que ocupa a la mallorquina es aprovechar al máximo esta nueva oportunidad y disfrutar de una nueva experiencia al más alto nivel, donde tan sólo están las mejores del mundo.

Mavi García, en Ruanda.

Hoy se disputa la prueba en ruta femenina. 164 kilómetros por ese duro circuito de Kigali que ya ha dejado imágenes épicas en la disputa de las pruebas de las categorías inferiores durante todos estos días previos.

Junto a Mireia Benito, Alicia González, Sara Martín, Usoa Ostolaza y Ane Santesteban, Mavi tratará de dejar el pabellón español lo más alto posible y, por qué no, traer una medalla de vuelta: "Vamos a por ello, vamos a por lo que venga".

Su penúltimo Mundial

Aunque hace ya tiempo que le vienen haciendo la típica pregunta sobre su retirada, Mavi García todavía sigue en plena forma a sus 41 años. Eso sí, sabe que su carrera deportiva no es eterna y empieza a ser consciente de que está ante el tramo final de su trayectoria.

"Lo más seguro es que este sea mi penúltimo Mundial. Voy a continuar un año más, pero después ya sí que será mi último año. A ver si puedo después ir también al Mundial dependiendo de cómo vaya el año, ya sea para hacer un buen resultado o para ayudar a otras chicas, pero allí estaré", cuenta para EL ESPAÑOL desde Ruanda.

Pues sí, es duro el circuito de Kigali 😲 ¡Cómo vamos a disfrutar en las carreras en ruta!🔥#TeamESPciclismo🇪🇸 #Kigali2025

No obstante, su bagaje más reciente le avala y hace que su presencia en el Mundial sea, cuanto menos, ilusionante. Su increíble actuación en los pasados Juegos Olímpicos de París donde finalizó en sexto puesto, con un recorrido también duro, demuestra que tiene un buen golpe de pedal.

"Pienso que se me dan cada vez mejor las carreras de un día. A ver si tengo un buen día porque hace mucho levantarse bien, tener buenas sensaciones, que luego en carrera te encuentres con fuerza...", asevera.

Esperando la carrera

Este Mundial de Ruanda es temido por la dureza del trazado. Tanto, que desde que se conocieron los recorridos se bautizó a este evento como el Mundial más duro de la historia.

"Es un circuito muy duro. Lo peor son las dos subidas que hay, sobre todo la del pavé, que se hace larguísima", cuenta Mavi después de haber reconocido el terreno y de haber visto varias carreras de categorías inferiores ya.

"Es una carrera difícil de predecir, creo que va a ser por eliminación, pero es algo complicado de decir. Creo que llevamos un buen equipo este año, muy fuerte. Todavía no hemos planificado una táctica, pero tampoco deberíamos esperar hasta el final para probarlo, deberíamos llevar algo en mente e intentarlo", cuenta sobre cómo se imagina la carrera.

Consciente de que el nivel ha ido creciendo mucho en los últimos años, Mavi sabe que sacar una medalla para la expedición española será complicado, pero ni mucho menos renuncia a ello.

"Es muy difícil. Hay muchísimo nivel, pero hay que ir pensando en intentarlo todo porque todo es posible. Es una carrera de un día, una carrera loca en la que no llevamos pinganillos, y a veces la gente no se pone de acuerdo. Vamos a por ello, claro que sí, vamos a por lo que venga", cuenta con ánimo.

El Mundial en África

Es la primera vez en la historia que África acoge un Mundial de ciclismo, y las características propias de Ruanda también condicionan la carrera y la preparación. "Es bastante complicado porque el ambiente que hay en el aire es diferente. Estamos a 1.500 metros de altitud y para sentirte bien tienes que estar bastante adaptada, por eso me da algo de miedo", cuenta con incertidumbre Mavi.

Ambientalmente, la ciclista española también cuenta estar viviendo una experiencia maravillosa y diferente. Ruanda es un país que disfruta mucho con el ciclismo, que habitualmente se vuelca con el Tour de Ruanda, y que ahora tiene a los mejores ciclistas en sus carreteras.

"Estoy disfrutando muchísimo. Cuando nos dijeron que el Mundial sería aquí al principio parecía una locura, pero va a ser un recuerdo muy bonito que nos vamos a llevar", dice Mavi.

"Vamos con las bicis por las carreteras de aquí y no tiene nada que ver con lo que acostumbramos a ver. Es una locura con las motos, los coches, las bicicletas que llevan cargando con todo lo que te puedas encontrar... Lo tienen todo bastante controlado dentro de su descontrol. Vemos cosas muy diferentes, pero lo estamos pasando bien", cuenta con una sonrisa.

Además, prácticamente se ha declarado fiesta en Kigali con la llegada del Mundial: "La gente es muy amable y todo el mundo está expectante por el Mundial. Hasta los niños tienen vacaciones, para ellos es algo muy especial", concluye.

Hoy, siendo la más veterana de todas las ciclistas que participan en la prueba en ruta, tratará de aprovechar al máximo su penúltima presencia en un Mundial.