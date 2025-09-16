El Ayuntamiento de Cercedilla tomará medidas legales contra Irene Montero e Ione Belarra por las protestas en La Vuelta

El Ayuntamiento de Cercedilla no se quedará cruzado de brazos después de lo sucedido en la penúltima etapa de La Vuelta. El Consistorio de esta localidad madrileña anunció que tomará "medidas legales" contra Ione Belarra e Irene Montero tras las protestas propalestinas del pasado sábado en este municipio.

Pese a que el Ayuntamiento no nombra a estas dos políticas directamente, sí que habla de "dos personas ajenas a Cercedilla, representantes de un partido político nacional". Belarra y Montero fueron las dos políticas que tomaron parte activamente de estas protestas que obligaron a la carrera a desviarse.

"El Ayuntamiento de Cercedilla lamenta la interrupción de la Vuelta a España por personas ajenas al municipio que pusieron en riesgo a ciclistas y vecinos", aseveró en las redes sociales el Consistorio. "Defendemos la protesta pacífica, pero rechazamos altercados y se tomarán medidas legales", prosiguió el Ayuntamiento.

Se trata del primer ayuntamiento que se atreve a alzar la voz ante las numerosas protestas propalestinas que han acorralado a La Vuelta en las últimas semanas. Todo ello dentro de un maremágnum político en el que el Gobierno alentó a la población a que se sumara a estas concentraciones que terminaron volviéndose especialmente violentas en la última etapa en Madrid.

Cercedilla se vio especialmente afectado por estas protestas. La presencia de varios manifestantes propalestinos, entre los que se encontraban Montero y Belarra, obligó a la organización a trazar un nuevo recorrido en pleno transcurso de la etapa 20.

De esta forma, Cercedilla, que tenía que acoger el paso de la carrera, finalmente se quedó sin poder disfrutar de La Vuelta ya que los ciclistas no transitaron por sus calles.

Comunicado íntegro del Ayuntamiento de Cercedilla

El sábado 13 de septiembre, durante el paso de la Vuelta a España por nuestro municipio, dos personas ajenas a Cercedilla, representantes de un partido político nacional, con algunos miembros de ese mismo partido, interrumpieron la etapa con actos irresponsables que pusieron en riesgo a ciclistas, equipos y vecinos, poniendo en grave peligro la seguridad de todos.

Defendemos el derecho a manifestarse de forma pacífica. No toleramos la violencia ni los altercados que comprometan la seguridad.

Se tomarán las medidas legales necesarias para que no vuelva a ocurrir.

Gracias a La Vuelta a España y vecinos por su paciencia y entusiasmo.

Cercedilla es respeto, paz y convivencia.