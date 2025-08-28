Chris Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia, hospitalizado con graves lesiones tras ser atropellado

El ciclista británico fue arrollado este miércoles por un vehículo mientras entrenaba en Francia. Fue evacuado en helicóptero y se encuentra consciente.

El ciclista británico Chris Froome ha sido atropellado este miércoles mientras entrenaba en Francia. El cuatro veces ganador del Tour sufrió un accidente tras ser arrollado por un vehículo y tendría graves lesiones, aunque estaría consciente.

Froome se encuentra hospitalizado en un hospital de Toulon (Francia) después del incidente ocurrido cerca de la localidad gala de Saint-Raphael, en la Costa Azul. El británico fue evacuado de emergencia en helicóptero y aunque las heridas son serias, el británico pudo comunicarse con su equipo.

Las lesiones serían los suficientemente graves como para mantenerlo fuera de competición hasta el final de la temporada. Este accidente representa un golpe devastador para el ciclista, quien ya había anunciado que 2025 sería su último año como profesional.

Chris Froome, de 40 años, es considerado una de las leyendas vivientes del ciclismo mundial y uno de los mejores corredores de su generación. En su palmarés destacan cuatro Tours de Francia (2013, 2015, 2016, 2017), dos Vueltas a España (2011, 2017) y un Giro de Italia (2018).

Otras de sus victorias más destacadas son tres Critérium del Dauphiné (2013, 2015, 2016), dos Tour de Romandía (2013, 2014), dos Tour de Omán (2013, 2014) y 14 victorias de etapa en Grandes Vueltas (7 en el Tour, 5 en La Vuelta, 2 en el Giro). Además, logró colgarse dos medallas de bronce olímpicas en contrarreloj (Londres 2012 y Río 2016).

La carrera de Froome cambió dramáticamente el 12 de junio de 2019 durante el Critérium du Dauphiné. Mientras reconocía el recorrido de la contrarreloj, sufrió un accidente devastador cuando una ráfaga de viento lo llevó a chocar contra un muro a 54 km/h.

El accidente le causó múltiples fracturas: fémur, cadera, codo, costillas y lesiones internas. Estuvo 8 horas en quirófano y necesitó varios meses de recuperación. Desde entonces, nunca pudo recuperar su nivel competitivo anterior y no ha ganado ninguna carrera desde 2018.

El 2025 había comenzado mal para Froome con una fractura de clavícula en el UAE Tour en febrero tras una caída. Sus resultados durante la temporada fueron muy discretos, ocupando posiciones lejanas en las clasificaciones generales.

El atropello representa así un final inesperado y trágico para la carrera de uno de los ciclistas más exitosos de la era moderna, quien había soñado con una despedida más digna de su extraordinario palmarés deportivo.