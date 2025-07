José Vicioso y las ausencias en el Nacional de Ciclismo: "La gente quiere ver a los grandes peleándose entre ellos"

José Vicioso vivió este pasado fin de semana sus primeros Campeonatos de España de Ciclismo como presidente de la Real Federación Española de Ciclismo. Contento en líneas generales por cómo han salido las cosas y consciente de que hay que mejorar otras, repasa en EL ESPAÑOL su experiencia.

El mandatario celebra la elección de los recorridos y confiesa que el nuevo seleccionador, Alejandro Valverde, tuvo mucho que ver en ellos. La dureza del Mundial de Ruanda ha contribuido a que los trazados también tuvieran una gran dificultad.

Vicioso no se esconde y también repasa la polémica sucedida en la prueba de contrarreloj masculina, aunque deja claro que siempre estuvo todo bajo control y no hay sospecha alguna de los tiempos. Además, explica por qué no hubo una cobertura televisiva de alta calidad y pide la presencia de los ciclistas más importantes.

¡Mucho calor, multitud de ataques y alternativas y un colofón espectacular!🏆🇪🇸#CEGranada25 pic.twitter.com/AsWWSMHCCE — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) June 30, 2025

¿Qué balance hace de los Campeonatos de España de ciclismo que hemos visto este fin de semana?

Sobre todo me quedo con la competitividad deportiva que ha habido, hemos tenido una participación de muchísimo nivel. Además, la seguridad de la prueba y la organización interna han sido excelentes, y para nosotros es muy importante garantizar la seguridad de la cápsula y de los corredores.

Es cierto que han sido unos Campeonatos muy exigentes comparados con otros años, sobre todo por la orografía de la zona, pero ha sido un lugar excepcional que nos ha permitido tener unos grandes campeonatos.

¿Se buscaba llamar la atención con el recorrido y hacer algo diferente?

Siempre intentamos que el Campeonato de España sea la competición más exigente del año. Consideramos que el campeón de España tiene que ser el más fuerte, que no sea por estrategias o por circunstancias de los equipos.

José Vicioso, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo. RFEC

Creo que el recorrido ha provocado un tú a tú, en el que los equipos no han podido trabajar porque han ido todos a fila de uno. En la ruta masculina, desde el principio se rompió la carrera.

Hay equipos que vienen con muchos corredores al Campeonato y otros corredores que, sin embargo, vienen solos. Entonces, tenemos que buscar esos recorridos que puedan eliminar esas grandes diferencias.

¿Y en la contrarreloj?

Con la crono hemos buscado algo diferente. Tampoco era una cronoescalada pura, pero sí que buscábamos ver cómo se comportaban los corredores a una altura cerca de los 2.000 metros.

El seleccionador, Alejandro Valverde, quería ver cómo se podían comportar los corredores en este primer test previo a los Mundiales, porque el Mundial de Ruanda va a ser en una altitud considerable.

Alejandro Valverde y José Vicioso, en la sede del Consejo Superior de Deportes. RFEC

Entonces, ¿ha influido Alejandro Valverde en los recorridos?

Sí, él ha dado su punto de vista. Le planteamos diferentes alternativas y luego él, dentro de su experiencia lo ha valorado con su equipo de trabajo, con José Luis de Santos y con Félix García Casas. Hemos buscado un recorrido lo más parecido a lo que nos podemos encontrar en Ruanda.

¿Qué feedback ha recibido de los ciclistas y de los equipos?

El recorrido de los júnior y de féminas era algo diferente porque era algo menos exigente, pero el de sub23 y profesionales eran los mismos recorridos de máxima exigencia. Las conclusiones que sacamos es que tenemos un futuro muy prometedor, con corredores que cuando exploten va a ser tremendo lo que vamos a vivir.

A nivel profesional, estamos viendo la carrera que se está haciendo Iván Romeo y también otros corredores, así que creo que tenemos cantera para afrontar los próximos años con garantías.

Hay muchas expectativas en la Federación Española de Ciclismo. Alejandro Valverde está muy encima de los corredores, en constante contacto con ellos, y dentro de la propia Federación hemos implementado la figura del psicólogo para acercarnos a los ciclistas.

¿La victoria de Iván Romeo en la prueba de ruta supone un gran escaparate para el Campeonato de España?

Es muy positiva. La participación de los corredores profesionales y su compromiso con la Federación es algo que ha demostrado Iván Romeo, que ha participado no sólo en la prueba en línea, sino también en la contrarreloj.

Es un caso de compromiso con el ciclismo nacional y con la Federación. Hay que agradecerle el esfuerzo que ha hecho, porque los corredores antes del Tour de Francia no quieren venir.

Orgullosos de presenciar cómo cada año aumenta el nivel de nuestras ciclistas ✨#CEGranada25 pic.twitter.com/cVfQ6xH0sO — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) June 30, 2025

Romeo ha demostrado un gran compromiso con nosotros, y se lo vamos a devolver con creces. Consideramos que este tipo de acciones con la Federación y esa unidad entre ciclista y Federación queda consolidada en el día a día.

Es cierto que sigue costando que los grandes nombres vayan al Campeonato de España

Yo sé que Alejandro Valverde está en continuo contacto con Iván Romeo. El resto de corredores tienen que tomar ejemplo y deben entender que el trabajo de la Selección no es sólo llevarlos a los Mundiales y ya está. Esto es un equipo y hay que trabajar a lo largo del tiempo.

Hemos echado en falta la participación de algún líder, y consideramos que son corredores que tienen que estar en la Selección. Nos entristece que no hayan tenido ese compromiso con nosotros.

¿Duelen las ausencias?

Sí, tienen que entender que esto es un Campeonato de España y que la afición quiere verlos aquí peleando entre ellos. Estamos trabajando en esa línea. Es fundamental la conexión entre corredores y Federación.

🏆🇪🇦 ¡ @BalderstoneAbel es CAMPEÓN DE ESPAÑA de CRI!



Enorme actuación del catalán para hacerse con el título en los #CEGranada25#Súmatealverde 💚 pic.twitter.com/79hUXZssNl — Team Caja Rural-RGA (@CajaRural_RGA) June 27, 2025

Ellos tienen que entender que son corredores de Selección y que tienen que adquirir ese compromiso. No queremos imponer nada, esto es más una cuestión de compromiso con tu propio deporte.

Al final, los profesionales están donde están gracias al esfuerzo que se ha hecho desde que empiezan a competir, a los clubes, a las federaciones territoriales... Deben entender que ese compromiso con el ciclismo debe ser recíproco.

Desde la Federación sí que están haciendo un esfuerzo por profesionalizar ciertas áreas, ¿es cierto?

Nosotros vamos a estar con los deportistas en todo lo que requieran, la Federación siempre va a estar ahí. Nuestra obligación es tener un compromiso con los corredores, desde júnior ya estamos encima de ellos, y también en todas las disciplinas como BMX, trial...

Se está haciendo un gran esfuerzo porque se ha profesionalizado al staff técnico. Era complicado que muchos tuvieran sus respectivos trabajos y después se comprometieran con la Federación, con todo lo que ello conlleva.

Iván Romeo, en el centro, junto a Fernando Barceló y Roger Adriá. EFE

Buscamos una exclusividad en los preparadores y eso es un esfuerzo para la Federación, pero hay que hacerlo. Profesionalizar la RFEC hace que los resultados se optimicen a largo plazo.

También estamos haciendo un seguimiento a través del psicólogo con aquellos que han decidido dejar la bicicleta porque después se van a encontrar la realidad de la vida. Les damos herramientas con formación universitaria, descuentos para que puedan estudiar, recolocarles en equipos... Creo que es una obligación.

Con respecto a la gran polémica del fin de semana, ¿qué sucedió con los tiempos en la contrarreloj?

Los árbitros nunca tuvieron ninguna duda en nada. Ellos siempre tuvieron los tiempos reales y no hubo ningún error. Cuando llegaron al hotel, se reunieron con los corredores que se sintieron afectados por el cronometraje, pero es que ese cronometraje no es oficial, sólo es un añadido para que los equipos puedan tener referencias.

El único cronometrador oficial es el juez árbitro, que es quien de forma manual marca los tiempos. El único tiempo que se tiene en cuenta es ese, nunca un cronometraje electrónico porque puede haber incidentes no previstos.

Pure class !!!✨



Un ciclista con un presente brillante y un futuro difícilmente imaginable🔥



¡Enhorabuena, Iván!💥#Ciclismo #CEGranada25 pic.twitter.com/YX0qLjZiE4 — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) June 29, 2025

Todos estábamos tranquilos porque sabíamos que no había ningún problema, que todo estaba correcto, pero es cierto que la gente que lo desconoce se alarmó porque había un desfase en el cronometraje.

Los árbitros cronometran con los dorsales de los corredores y eso no tiene fallo, pero el cronometrador oficial no utiliza el sistema de chip. De hecho, algunos corredores no llevaban puesto el chip porque se les olvidó, y otros corredores como Iván Romeo y Javier Romo llevaban los chips intercambiados.

Aun así, creo que en un Campeonato de España no habría que tener referencias porque eso es una ventaja. En una gran vuelta te ganas ese derecho por lo que has hecho en los días previos, pero no en un Campeonato en el que sales por sorteo.

¿Quedan cosas a mejorar después de este Campeonato de España como la retransmisión de televisión?

Desgraciadamente, no tenemos recursos económicos para soportar una retransmisión en alta calidad. No nos podemos endeudar por una hora de carrera. Intentamos llegar a un acuerdo con la televisión, pero nos pedían cerca de 200.000€ y no podemos llegar a eso.

#CEGranada25 | Esto nos ha contado el nuevo campeón de España tras bajarse del podio🇪🇸🏆



🎙️"El equipo había depositado confianza en mí y no quería defraudarles".



¡Enhorabuena, Iván!👏 pic.twitter.com/bd9OTPltOp — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) June 29, 2025

Para el año que viene sí que se está trabajando para que podamos tener esa retransmisión en alta calidad y es muy probable que la tengamos, pero este año ha sido muy complejo.

¿Se reunirán para sacar conclusiones?

A nivel deportivo yo creo que hemos dado en la clave. Está claro que ahora nosotros tenemos una comisión de los Campeonatos, tendremos que ver los informes y en quince días puede que tengamos una reunión para sacar más conclusiones.

Saldrán cosas a mejorar, eso seguro, pero también es cierto que cada Campeonato de España es diferente.