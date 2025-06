Eddy Merckx cumple 80 años y reta a Pogacar para celebrarlo: "Sería bonito que se atreviera"

Eddy Merckx celebra este martes su 80 cumpleaños. El cinco veces ganador del Tour de Francia y triple campeón del mundo, entre tantos logros, sigue siendo considerado por muchos el mejor ciclista de la historia. Eso sí, sigue estando en plena forma para analizar el ciclismo actual, tan diferente del que él vivió.

De hecho, en el mismo día de su cumpleaños se atrevió a lanzar un reto a aquel que 'amenaza' con destronarle, Tadej Pogacar.'El caníbal' guarda un gran respeto por el ciclista esloveno, pero se atrevió a desafiarle con una propuesta que, quién sabe, quizás Pogacar aceptará algún día.

En una entrevista con el diario Le Soir, Merckx retó a Tadej Pogacar a intentar batir el récord de la hora. Esta disciplina, que tanto auge vivió en el ciclismo de antaño y que tanta reputación aportaba, no es ahora tan codiciada por los grandes nombres, pero Merckx está convencido de que sería la guinda que completaría el pastel de Pogacar.

"El récord de la hora era un objetivo. Mi carrera no estaría completa sin él. A finales del 72 me sentía algo cansado, no estaba en forma, pero tras semanas de preparación específica en Italia recuperé. Cruzamos el Atlántico hacia México. Todo salió bien (49,431 km), pero sufrí muchísimo. Tras ese esfuerzo, apenas pude caminar en una semana", recuerda.

Merckx interpeló no sólo a Tadej Pogacar, sino también a Remco Evenepoel, alguien a quien seguramente este intento le iría como anillo al dedo.

𝐂𝐎𝐋𝐎𝐒𝐀𝐋 𝐏𝐎𝐆𝐀𝐂𝐀𝐑 👽



El maillot amarillo vuelve a ganar en Los Alpes, alcanza las 98 victorias y asesta otro golpe anímico a Vingegaard para el Tour.



🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #Dauphiné pic.twitter.com/OFefWn8VF0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) June 14, 2025

"El esloveno es el mejor, el más completo. Y Remco tiene una aerodinámica increíble. Sería bonito que se atrevieran con ese reto", afirmó en su entrevista Eddy Merckx.

Un gran respeto por Pogacar

Pese a que ya hay quien pone a Tadej Pogacar por encima de Eddy Merckx en la historia del ciclismo, pero el belga, lejos de sentirse celoso, no hace sino admirar al ciclista esloveno en cada comparecencia pública.

"Lo que me gusta de Pogacar es que realmente intenta ganar, nunca se reserva. Va a por la victoria, y eso es bonito. A veces me recuerda a lo que yo trataba de lograr", dijo 'el caníbal' en su última entrevista.

Para Merckx, no hay dudas de que Pogacar es "el hombre a batir" en el ciclismo actual. Es, por lo tanto, su gran favorito para el próximo Tour de Francia, más aún después de lo visto en Dauphiné.

"Lo que vi en primavera fue impresionante. Espero que Vingegaard esté mejor que al principio del año. No estaba muy fino antes de su caída en París-Niza. Y Remco, que ha corrido poco por su accidente de diciembre, puede tener reservas y frescura. Pero en alta montaña, seguir al campeón del mundo no será fácil", analizó.

Merckx, que a sus recién cumplidos 80 años sigue viendo "prácticamente todo el ciclismo" que se televisa, admira sin reparos a Tadej Pogacar y no duda en lanzar alabanzas sobre su forma de correr, siempre al ataque.

Tadej Pogacar, en el velódromo de Roubaix. EFE

Ahora, le ha echado el guante y le ha planteado un reto que, seguramente, no se asomaba por la cabeza de Tadej Pogacar. No al menos hasta este momento.