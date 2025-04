Confidencias y una amenaza de Tadej Pogacar nada más perder la París-Roubaix ante Van der Poel: "Volveremos"

Pocas pruebas ciclistas han levantado tanta expectación en los últimos años como la reciente edición de la París-Roubaix. El debut de Tadej Pogacar en los adoquines del 'Infierno del Norte' y su mano a mano con Mathieu Van der Poel elevaron el interés hasta límites insospechados.

La carrera no defraudó, y efectivamente se vio un mano a mano entre los dos favoritos que terminó decantándose en favor del ciclista neerlandés.

Tadej Pogacar fue derrotado por uno de los mejores 'clasicómanos' de la historia y fue por culpa de un error propio que cometió en una de las curvas. Entró demasiado fuerte a un giro de derechas de 90 grados y terminó echando pie a tierra. El tiempo que perdió al cambiar de bici por segunda vez un poco más tarde, hizo el resto.

El esloveno fue segundo, pero a los pocos minutos de terminar la carrera lanzó una seria advertencia para aquellos que piensan que va a rendirse por no haber ganado a las primeras de cambio. "Volveremos", llegó a decir el campeón del mundo.

Un mensaje que ya ha cautivado al público y que sobre todo demuestra el hambre que tiene este campeón de seguir haciendo historia en el ciclismo como uno de los mejores de todos los tiempos.

Las confidencias de Pogacar

El equipo UAE Team, donde corre Tadej Pogacar, subió a sus redes sociales un vídeo en el que desvelaba cómo se vivió la París-Roubaix dentro del equipo. Con especial seguimiento a la figura del ciclista esloveno, hay varios momentos de este pequeño documental de gran valor.

Uno de ellos tiene que ver con los ánimos que le dieron desde el coche del equipo mientras 'Pogi' perseguía a Van der Poel tras la caída. "Puedes hacerlo, puedes hacerlo", le repitieron en varias ocasiones.

Tadej Pogacar, en su caída en la París-Roubaix. EFE

Finalmente el campeón del mundo no pudo darle caza a Van der Poel y entró en el velódromo de Roubaix en la segunda posición. Ahí es cuando llega otro de los momentos clave de este documento, una conversación que Pogacar mantuvo con su compañero de equipo Florian Vermeersch.

El belga terminó en una meritoria quinta posición y fue felicitado por el campeón del mundo. Ahí se desarrolló una curiosa conversación en la que Vermeersch le preguntaba a Pogacar cómo habían sido los últimos kilómetros de la carrera.

"¿Pinchaste?", le preguntó el belga. "No, me caí. Ataqué y no vi la curva, así que no pude frenar. Entonces cogí una segunda bici y el freno me rozaba en la rueda", le contestó Pogacar.

"Estaba todo el rato a quince segundos de diferencia, pero cada vez frenaba más, así que cambié otra vez la bici porque exploté", añadió Pogacar.

"Escuché en la radio que siempre estabas como a 10, 16 segundos", le respondió su compañero. "Sí, pero entonces exploté y cambié la bici", volvió a contestar Pogacar.

Fue al término de esta conversación cuando Tadej soltó la bomba. Tras felicitar a Vermeersch por su trabajo y preguntarle cómo había quedado finalmente, le agradeció su desempeño y sembró para el futuro: "Volveremos".