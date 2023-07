"Tened vuestra categoría": lluvia de críticas a Lance Armstrong por su postura sobre los deportistas trans

El debate sobre el tratamiento de las personas transexuales en los diferentes ámbitos de la vida está muy abierto en la sociedad. Pero especialmente en el campo del deporte, donde no existe consenso sobre en qué categorías deben competir, sobre todo, las personas que nacen biológicamente como hombres y que deciden transicionar al sexo contrario.

Este debate genera multitud de polémicas alrededor de casos tan famosos como el de Lia Thomas, una nadadora estadounidense que competía como hombre con pobres resultados y que tras iniciar su cambio de sexo se convirtió en la dominadora absoluta de la natación universitaria en Estados Unidos. Es precisamente en este país donde más en ebullición se encuentra la polémica.

Deportes como el ciclismo, las artes marciales, la halterofilia, el atletismo o la propia natación son algunos de los más afectados por las dudas que existen en torno a la reglamentación de categorías que se debe aplicar. Hay quienes abogan por mantener las del sexo biológico, otros las del sexo sentido y hay quien apuesta directamente por crear nuevas categorías propias. La última personalidad en mojarse en este tema, y en recibir multitud de críticas, ha sido Lance Armstrong, histórico exciclista.

¿Qué ha dicho Lance Armstrong sobre los deportistas trans?

Lance Armstrong vive siempre rodeado de la polémica. Se acostumbró a permanecer así durante toda su carrera profesional, esa que convirtió en el mayor fraude de la historia del deporte y en la que acumuló títulos tan importantes como sus siete Tour de Francia, los cuales le fueron retirados al ser el líder de una trama de dopaje legendaria.

Ahora, Lance retirado hace ya más de una década, continúa montando en bicicleta y se mantiene en forma mientras sigue dando continuidad a sus diferentes iniciativas benéficas, las cuales gestiona a través de su fundación 'LiveStrong'. El ciclista no ha perdido ni un ápice de su poder mediático y se sigue aprovechando de ello.

[Lance Armstrong y su gran mentira: así funciona el supuesto motor que usó]

Su última aparición, la cual le ha puesto en el ojo del huracán y en el centro de las críticas, ha llegado a través del programa Stars on Mars, un reality show que se emite en la cadena Fox y al que acuden famosos sin relación entre sí para simular cómo sería vivir y convivir en Marte siendo astronautas.

El objetivo del programa es que sus participantes se sometan a diferentes pruebas, casi todas de carácter físico y organizativo, para demostrar si serían capaces de 'sobrevivir' en el planeta rojo. Lance Armstrong ha aprovechado este programa para hablar sobre un tema que es tabú en muchas regiones del país: los deportistas trans.

Lance Armstrong durante una salida en bicicleta

Lance, en conversación con William Shatner, ha participado en una charla que ha terminado en gran polémica por unos comentarios que ha realizado y que aluden a la participación de estos atletas en sus diferentes competiciones. "Es algo muy simple: queréis hacer la transición, hagámoslo. Tened vuestra categoría propia. Vamos a hacer una división nueva para vosotros". Así se lo decía Lance a la famosa luchadora Ronda Rousey, compañera de debate.

¿Qué ataques ha recibido Lance Armstrong por sus declaraciones?

Las palabras de Lance Arsmtrong cayeron como una bomba en la tertulia. Sus compañeros guardaron unos segundos de silencio y empezaron a mirarse sorprendidos y extrañados. No se esperaban que el exciclista fuera tan rotundo con este tema. Muchos de hecho no entendieron su posicionamiento y este replicó: "¿Qué podría tener de injusto?".

[Inglaterra dará libertad a nadadoras trans amateur y limitará a una 'categoría abierta' a las profesionales]

Ronda Rousey cambió su gesto por completo y el buen ambiente de la conversación se tornó en una tensión brutal. No se hicieron esperar las respuestas contra Lance y casi todas fueron en forma de duros ataques. La cantante Tinashe, presente en el reality, se acercó hasta la mesa donde estaban teniendo la tertulia y atacó a su compañero.

"Nos tenemos que preocupar de si estás diferenciando a la gente. No es bueno para la salud mental. Eso es excluir a los atletas trans de los mismos lugares y espacios donde está todo el mundo". La artista de Lexington no tuvo piedad con el antiguo corredor estadounidense.

[La halterófila trans JayCee Cooper podrá competir en EEUU: el riesgo de suicidio anula su ventaja física]

Armstrong, al ver el enorme revuelo que había generado con sus polémicas palabras, intentó explicar su posicionamiento, pero no lo consiguió: "Quizás puedo sonar como un lunático de extrema derecha". Sus excusas no convencieron al resto de compañeros de la tertulia y Adam Rippon, expatinador profesional, calificó de "descorazonadoras" sus palabras y sus opiniones sobre un tema tan importante y sensible como es el tratamiento de los deportistas trans.

Adam Rippon fue especialmente duro con el antiguo rival de corredores como la estrella del ciclismo español Alberto Contador y aseguró sentirse decepcionado con él. Llegó a afirmar incluso que su percepción sobre Lance como persona había cambiado radicalmente para siempre. Por su parte, Armstrong, sorprendido por el aluvión de críticas, prefirió desviar el debate hacia otra cuestión después de asegurar que no iba a mover su posicionamiento ni un centímetro porque estaba firmemente convencido de ello.

