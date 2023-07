Volkanovski pide a Ilia Topuria ser su siguiente rival: "Déjame ser el tipo que te dé una paliza"

Ilia Topuria se coló en el Top 5 del peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC) después de ganar a Josh Emmett. Desde entonces, en el 'mundillo' no se habla de otra cosa de la opción para él de luchar por el cinturón de la categoría. Y ahí tiene mucho que decir Alexander Volkanovski.

'The Great' ganó su pelea el pasado fin de semana contra Yair Rodríguez. Una velada la de UFC 290 en la que estuvo presente el propio Ilia Topuria. En Las Vegas se produjo el primer cara a cara entre el australiano y el hispano-georgiano, pero el contacto entre ambos no acabó ahí.

En un nuevo programa de The MMA Hour, estaba previsto que apareciese el 'Matador' para analizar, precisamente la pelea entre Volkanovski y el 'Pantera' Rodríguez. "Hizo un buen trabajo", afirmó Topuria sobre el papel del actual campeón y también reciente número 1 libra por libra.

Alexander Volkanovski, tras su victoria en el UFC 290 Reuters / USA TODAY Sports

A continuación, el luchador hispano-georgiano comenzó a hablar sobre cómo sería su propia pelea contra 'Volk': "Para mí, será una pelea fácil. Cada vez que subo en la clasificación, cada pelea me resultará más fácil. ¿Por qué? Porque es más fácil tener un plan de combate contra tipos que son más técnicos que pelear contra alguien que es impredecible".

También afirmó que se ve ganando a Volkanovski en el primer asalto y fue entonces cuando el australiano hizo acto de presencia. El campeón le pidió que no aceptase la pelea contra Max Holloway y que espere a su recuperación, ya que va a pasar por quirófano, para ser él y no otro quien le dé "una paliza".

"Por favor, no pelees contra Max (Holloway). No luches contra Max. Vamos a hacerlo, déjame ser el tipo que te dé una paliza", dijo Alexander Volkanovski en el prestigioso programa sobre artes marciales mixtas (MMA). Esto ya que se comienza a especular con que Topuria pueda pelear contra Holloway en España.

El plan de 'The Great' pasa por enfrentarse a Ilia Topuria, pero también para dar el salto a la categoría del ligero para verse las caras con Islam Makhachev: "Digamos que, si no puedo hacer lo de peso ligero, quiero pelear tan pronto como pueda. En cuanto me opere quiero volver. Pero no tengo plena confianza en que Topuria gane otra pelea y yo quiero ser el tipo que le dé la paliza".

Además, Volkanovski afirmó que es una locura que Topuria piense en que puede vencerle en el primer asalto: "Es que lo que dice realmente no tiene sentido, como eso de 'le ganaría en la primera ronda'. En serio, ¿me ves pelear?". Para finalizar, agregó que no cree que Ilia haya hecho lo suficiente para combatir por el título: "No, pero la gente quiere esa pelea".

Evento en España

Dana White prometió a Ilia Topuria que en el momento de que se metiese en el Top 5, haría lo posible para que esto sucediese. El 'Matador' cumplió su parte y el presidente de la UFC ya está trabajando en hacer lo propio con la suya: "Nunca me había planteado ni había pensado en ir a España. Ahora tengo al equipo trabajando en España. Estamos cerca, ya viene".

El evento estelar en nuestro país, que presumiblemente se celebrará en el Estadio Santiago Bernabéu, tendrá como protagonista a Ilia Topuria. De ahí que se comience a especular con el nombre de su rival en el desembarco de la UFC en España. Se habla de Max Holloway, el propio Yair Rodríguez también ha dejado caer que le encantaría protagonizar la cita...

