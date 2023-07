Todos quieren a Ilia Topuria: la UFC tiene a su 'Golden Boy' y los grandes esperan pelear contra él

Ilia Topuria está cada vez más cerca de su sueño. Por un lado, traer un evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC) a España. Por otro, proclamarse campeón del mundo. Y parece que tiene posibles rivales para cumplir cualquiera de estos deseo, ya que tanto Alexander Volkanovski como Yair Rodríguez han dejado de esconder que quieren pelear contra él.

El australiano Volkanovski y la 'Pantera' Rodríguez se vieron las caras este sábado en Las Vegas, en la que era una de las veladas más esperadas de la compañía estrella de artes marciales mixtas (MMA) en lo que va de año. Combate estelar por el título del peso pluma y también combate por el título del peso mosca entre Brandon Moreno y Alexandre Pantoja, que acabó con victoria de este último por decisión dividida.

Las miradas estaban puestas en el Volkanovski - Rodríguez. Y no decepcionó. Aunque parte de la atención también la acaparó un Topuria que, aunque fuera de la jaula, se hizo notar en el recinto. Ya dijo que no se perdería ni un detalle y después de la pelea, y del triunfo de 'The Great', todos los focos se posaron en él, quien no dudó en protagonizar un tenso careo con el campeón.

Volkanovski exchanges words with Ilia Topuria after our #UFC290 main event! pic.twitter.com/JNmoRJlm8c — UFC (@ufc) July 9, 2023

El propio 'Volk' habló abiertamente de la posibilidad de que Ilia Topuria sea su próximo rival en su defensa del cinturón del peso pluma. Aunque no es el único rival que quiere enfrentarse al 'Matador' hispano-georgiano, ya que Yair Rodríguez también ha afirmado que le encantaría poder protagonizar el combate estelar contra él en España.

El cinturón de Volkanovski

Alexander Volkanovski es el rey único de la categoría del peso pluma. Lo volvió a demostrar en el UFC 290 con su TKO sobre Yair Rodríguez. Desde las gradas, Ilia Topuria siguió la pelea y cada paso del australiano desde que salió de los vestuarios. El cara a cara luego de la victoria fue objeto de todos los flashes y fue entonces cuando el campeón, sin ni siquiera ser preguntado directamente por el 'Matador', habló de él.

"Vengo a por todos los récords, el cielo es el límite. ¿Peso pluma o ligero? Tengo que pensarlo, pero lo primero va a ser una operación en el brazo. Después de eso, todavía quiero hacer una pelea más este año. Quiero el título del ligero. Ilia está hablando demasiado, voy a por él y le aplastaré", afirmó el luchador aussie ante los micrófonos.

'The Great' tiene planes. Quiere el asalto al peso ligero, donde actualmente reina Islam Makhachev. Pero tampoco se olvida de su corona en el peso pluma y de todo los continuos desafíos de Ilia Topuria. El 'Matador' está en un momento de forma increíble. Incluso se dice que desde la propia UFC le consideran el nuevo "Golden Boy", capaz de desencadenar un impacto a la altura de Conor McGregor.

Alexander Volkanovski, tras su victoria en el UFC 290 Reuters / USA TODAY Sports

Palabras mayores que rondan la figura del hispano-georgiano, quien se metió por primera vez en el Top 5 de la UFC tras vencer a Josh Emmett. Ilia Topuria se prepara para algo grande. El cinturón lo tiene entre ceja y ceja, para ello deberá enfrentarse a Alexander Volkanovski, aunque también tiene otra vía si quiere pelear antes de que el australiano se recupere al cien por cien de la operación que tiene programada.

Evento en España

El 'Matador' ya ha lanzado el mensaje: pelea con Volkanovski a finales de año: "Que se recupere si tiene alguna lesión y que en diciembre se presente. Y delante de todo el mundo, legalmente, le arrancaré la cabecita". Este es el objetivo número uno, pero también el de protagonizar un evento en España. Más concretamente, en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

Hace ya más de un año que el mismísimo Dana White en persona le prometió a Ilia Topuria que si alcanzaba el Top 5, la UFC desembarcaría en España. El luchador afincado en Alicante ha cumplido con su parte y ahora le toca al presidente de la compañía de MMA.

Ilia Topuria, el 'Matador' hispano-georgiano de la UFC UFC

No puede pensarse un evento de la UFC en España sin Ilia Topuria en el octágono. Pero también Yair Rodríguez estaría encantado de formar parte del evento, tal y como aseguró en una entrevista para ABC: "Sería excelente. España es un país que me gusta bastante". "Estaría contentísimo de estelarizar un evento en España", afirmó antes de su pelea contra Alexander Volkanovski.

Comienza así una cuenta atrás para conocer cuál es el siguiente paso de Ilia Topuria en la UFC. Dana White debe decidir si apostar ya por su pelea por el cinturón contra Alexander Volkanovski o si primero se convierte en el protagonista de la pelea estelar en el primer evento de la compañía en España. Yair Rodríguez estaría encantado de ser su rival.

