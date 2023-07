Volkanovski reina ante el 'Pantera' Rodríguez y desafía a Ilia Topuria tras el UFC 290

Era una de las veladas más esperadas del año en la Ultimate Fighting Championship (UFC). En Las Vegas se citaron tanto Alexander Volkanovski y Yair Rodríguez como Brandon Moreno y Alexandre Pantoja. Dos peleas estelares al precio de una y con un testigo de excepción: Ilia Topuria.

El 'Matador' hispano-georgiano no perdió detalle. En especial, de la pelea entre Volkanovski y Rodríguez. De ahí saldría el campeón del peso pluma y se cumplieron los pronósticos. 'The Great' venció por TKO y no cedió su cinturón, aunque sí dejó caer que no tardaría en ponerlo en juego.

Desde que Ilia Topuria venciese a Josh Emmett el pasado mes de junio, colándose por primera vez en el Top 5 de la compañía estrella de las artes marciales mixtas (MMA) en su categoría, se ha venido hablando de que está listo para pelear por el cinturón. Y se presumía que sería contra Alexander Volkanovski.

Alexander Volkanovski, tras su victoria en el UFC 290 Reuters / USA TODAY Sports

Todavía falta por conocer qué piensan Dana White y compañía sobre el asunto, pero el propio luchador australiano ya ha desafiado públicamente a Ilia Topuria: "Vengo a por todos los récords, el cielo es el límite. ¿Peso pluma o ligero? Tengo que pensarlo, pero lo primero va a ser una operación en el brazo. Después de eso, todavía quiero hacer una pelea más este año. Ilia está hablando demasiado, voy a por él".

[La confianza de la UFC en Ilia Topuria: "Es su próximo Conor McGregor, su Golden Boy"]

El 'Matador' español de la UFC no quiso perderse la pelea y después de la victoria de Volkanovski, ambos protagonizaron un careo de lo más tenso. Un cara a cara con el que algunos ya se empiezan a frotar las manos. El nuevo 'niño de oro' de la compañía con el que actualmente es el rey del peso pluma y el segundo en el ranking libra por libra.

Volkanovski exchanges words with Ilia Topuria after our #UFC290 main event! pic.twitter.com/JNmoRJlm8c — UFC (@ufc) July 9, 2023

Esto después de que 'Volk' dominase en la jaula a Yair Rodríguez durante el primer asalto. En el segundo, el 'Pantera' intentó igualar la contienda aprovechándose de sus extremidades, pero el australiano tenía muy estudiado a su rival y sabía que llevando la pelea al suelo, sufriría. Dicho y hecho.

Intentó reaccionar de nuevo Rodríguez. El mexicano firmó buenas patadas arriba y abajo, pero Volkanovski sacó su derecha a pasear en el tercer round y se fue a por su adversario sin piedad. Le golpeó, le derribó y ya en el suelo, empezó a conectar puños sucesivos hasta que el árbitro paró la pelea. Victoria, cinturón e... ¿Ilia Topuria?

Pantoja, nuevo campeón

En la otra gran pelea de la noche, con Brandon Moreno y Alexandre Pantoja como contendientes, el triunfo fue para el aspirante al cinturón, en este caso del peso mosca. El combate se resolvió por decisión dividida de los jueces a favor de Pantoja, perdiendo así el mexicano su título de la categoría.

Combate de una alta intensidad que llegó hasta el quinto asalto. Brandon Moreno tenía ante sí la oportunidad de alcanzar la marca de Deiveson Figueiredo, de diez peleas como campeón. Se quedó a las puertas... al igual que todo México, que vio como sus dos grandes luchadores perdieron en el UFC 290 sus respectivos combates por el título.

Sigue los temas que te interesan