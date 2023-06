El primer evento de UFC en España en el Santiago Bernabéu: así se cumplirá el sueño de Ilia Topuria

España entra dentro de una nueva dimensión en la UFC gracias a Ilia Topuria (Halle, Alemania; 1997). La frase también podría plantearse al contrario, con la UFC como sujeto, y es que lo conseguido por el peleador hispano-georgiano en los últimos días une irremediablemente los caminos de la mayor empresa de MMA del mundo y nuestro país.

Ilia, de orígenes georgianos y nacido en Alemania, es lo mejor que le ha pasado al deporte español respecto a las artes marciales mixtas. Llegó casi de niño a Alicante junto a su familia y con su hermano (Aleksandre, un año mayor; ambos practicantes de lucha grecorromana) se enamoró de la disciplina en el gimnasio Climent Club. España será siempre su casa y Topuria tiene un sueño por cumplir.

En una entrevista con EL ESPAÑOL en enero de 2022, Ilia Topuria ya entonces no ocultaba que le gustaría traer la UFC a España: "Cada vez que me voy a dormir es uno de mis sueños. Un estadio supergrande, con toda mi gente... pelear ahí... ¡un sueño! Eso no lo puedes comprar con ningún dinero del mundo", reconocía. Ese sueño ahora está más cerca que nunca de convertirse en una realidad.

[Entrevista a Ilia Topuria, 'El Matador' de la UFC: "Seré campeón del mundo"]

Ilia Topuria es la sensación del momento en la UFC. Desde este martes es Top 5 en la división de peso pluma tras aplastar al estadounidense Josh Emmett en el primer evento que estelariza. Su triunfo en Jacksonville, su invicto (14-0) y su calidad dentro del octágono convierten a 'El Matador' en una de las grandes figuras de una empresa en la que antes brillaron iconos como Conor McGregor o Khabib Nurmagomedov.

Ya está en el radar del título mundial de su división, que defenderá el próximo 8 de julio su dueño Alexander Volkanovski contra el mexicano Yair Rodríguez, y no se olvida de su deseo de pelear en España. Ve más factible que llegue antes lo primero, pero está en marcha el plan para traer la UFC a territorio español. Por si acaso, Ilia Topuria tiene también un lugar idóneo: "En Madrid, en el Santiago Bernabéu".

💥💣 ¡Topuria quiere pelear en el Bernabéu!



Lo tiene claro: pic.twitter.com/oIWdZT7Si3 — Madrid Sports (@MadridSports_) June 27, 2023

Todo parte de una promesa que hizo Dana White, presidente de la UFC, a Topuria en 2021. Ilia le expresó su sueño y el mandamás de la empresa le respondió que lo cumpliría cuando estuviera entre los cinco mejores del mundo en su peso. Al hispano-georgiano le han bastado menos de tres años desde su debut en la liga (10 de octubre de 2020) para conseguirlo.

La pelota está ahora en el tejado de la UFC, aunque hace apenas unos meses fue un tema que ya abordó Dana en público. En marzo se celebró el evento UFC 286 en Londres y, en la rueda de prensa, el presidente de la empresa confirmó que tanto España como Italia están en la hoja de ruta para realizar una futura velada. Dijo, además, que suelen trabajar a tres años vista para proyectos así.

Intento fallido hace seis años

Por los tiempos respecto a la promesa de White a Topuria y la meta conseguida por el peleador hispano-georgiano, podríamos estar hablando de que 2024 sería el año perfecto para realizar un evento de UFC en España. Ahora sí, ya que en realidad la empresa ya estudió el proyecto en el pasado y lo desestimó.

Fue alrededor de 2017, cuando la UFC tenía a Madrid como candidata para acoger uno de sus eventos. Gustaba por encima de otras ciudades de países como Turquía y Portugal en su plan de alcanzar otros lugares del mundo. Sin embargo, todo se fue al traste cuando se comprobó realmente la escasa afición que había por aquel entonces hacia este deporte en el país.

Aleksandre Topuria, en el evento WOW 9 WOWfc

La realidad ahora es bien distinta a la de hace seis años. Entonces no había un Nadal, un Gasol o un Fernando Alonso de las MMA en España como lo empieza a ser Topuria. Además, ya hay también ejemplos de eventos nacionales que empiezan a cobrar cierta repercusión y demuestran el crecimiento de este deporte en el país.

En 2019 nació en Madrid la promotora WOWfc (The Way of Warrior) y en 2023 ha celebrado los dos mayores eventos de MMA en España (WOW 8 y WOW 9). Ambas veladas se celebraron en el Palacio de Vistalegre, en la capital española, y en la última de ellas, que precisamente contó con Aleksandre Topuria en su pelea estelar, se reunió a cerca de 4.000 personas.

El Bernabéu, una sede única

España no volverá a perder la oportunidad de acoger una velada de UFC como hace poco más de un lustro. Y por si alguno pudiera tener todavía alguna duda, el nuevo Santiago Bernabéu se la resuelve. El estadio del Real Madrid terminará sus obras a finales de 2023 y en 2024 comenzará albergar eventos a lo bestia. El primero confirmado es el concierto de Taylor Swift (30 de mayo).

El césped retráctil convertirá al Bernabéu en un recinto disponible alrededor de 300 día al año para acoger todo tipo de eventos, sin importar que el Madrid esté disputando su temporada. Los planes pasan también por albergar los mayores espectáculos deportivos, como partidos de la NBA, NFL o tenis y la UFC quiere subirse al 'barco'.

Render de un evento de la UFC en el nuevo Santiago Bernabéu PPG Studios

Es el momento de que España se una a corto-medio plazo a la lista de países europeos que han acogido algún evento de la UFC. Domina Reino Unido, con más de una decena de veladas organizadas en su territorio, pero la empresa también ha pasado por Irlanda, Alemania, Suecia, Polonia, Escocia, Croacia, Países Bajos, República Checa, Rusia, Dinamarca y Francia, que fue el último país en unirse en septiembre de 2022 con el UFC Fight Night: Gane vs. Tuivasa.

El mix Ilia Topuria - nuevo Santiago Bernabéu parece ideal para ello. Un nuevo ídolo emerge en la UFC y hace escalar en España las MMA como nunca antes se había visto. Es el idóneo para abrir las puertas a un país y de un estadio capaz de organizar uno de los eventos de deportes de contacto más espectaculares de todos los tiempos.

Sigue los temas que te interesan