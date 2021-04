Así funciona el supuesto motor de Lance Armstrong para su dopaje tecnológico

Una de las noticias de la semana ha sido la acusación de dopaje tecnológico a Lance Armstrong desde Francia. Después de que sus polémicas con el uso de sustancias prohibidas con las que acabó echando por tierra sus siete Tour de Francia, una nueva grieta se abre sobre su forma de correr en el ciclismo profesional. La posibilidad de que usara un motor diminuto para aumentar su potencia era más importante que el uso de EPO, según explicó Jean-Pierre Verdy, antiguo jefe de la Agencia Antidopaje Francesa.

Este fue el encargado de levantar la liebre en una entrevista en Le Parisien y que también ha repetido en L'Equipe. "Lance Armstrong es la mayor estafa. Con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial. Muchos me dijeron que no debía abordar las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero si las leyendas se sustentan en algo... también creo que tenía un motor en la bicicleta", sentenciaba la persona que quiere volver a levantar las ampollas del dopaje en el ciclismo.

No se quedó ahí, si no que reforzó estas declaraciones con el efecto que podría tener este sistema. "Todavía tengo las imágenes en la cabeza de una etapa de montaña donde dejó a todo el mundo en el suelo. Al final de la etapa, llamo a todos los especialistas que conozco y no entienden cómo es posible su rendimiento, incluso con EPO. Algo andaba mal y todos los especialistas me decían lo mismo. Sin embargo, eran personas del medio quienes conocían bien la carrera. No fue la EPO la que marcó la diferencia", concretó Verdy.

Así sería el sistema de Typhoon para instalar un motor en una bici de competición de forma discreta Typhoon Biclycles

Pero, cómo funcionaba este sistema. Esas imágenes que se han viralizado con el movimiento de Armstrong sobre su bici en diferentes etapas tocando la parte inferior de su sillín han levantado estas sospechas. Un sistema similar fue descubierto durante el Campeonato Mundial de Ciclocrós sub23 de 2016, donde Femke Van den Driessche corrió con un pequeño motor unido a la parte trasera de su bicicleta. Él se defendió diciendo que era la montura de un amigo que estaba allí también, pero lo que hizo realmente fue levantar las sospechas en el mundo de la UCI sobre el uso de estos sistemas.

Así funciona

Desde 1998 existen estos dispositivos que se pueden ocultar con mucha facilidad y dan un gran rendimiento. El sistema tiene un peso de apenas 800 gramos, por lo que no afecta al rendimiento de la bicicleta teniendo en cuenta de que producen hasta 500 vatios de potencia. Esto se logra con una batería que cabe dentro de la botella que utilizan los ciclistas o que se puede ocultar también debajo del sillín, mientras que el motor iría en el tubular.

Harry Gibbings, jefe de Typhoon, empresa que fabrica este tipo de bicicletas, lo explicó en una entrevista con la BBC en 2016: "No es como ir en una moto. Necesitas trabajar duro para hacerla andar. Necesitas pedalear un buen rato y después hundir un botón. Así se activa el motor y la persona en la bicicleta siente como una especie de impulso". El caso de Van den Driessche fue el primero que se localizó, mientras Armstrong no se ha pronunciado sobre esta acusación.

[Más información: Lance Armstrong, contra las cuerdas: los gestos que le delatarían sobre el uso de motores]