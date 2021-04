Lance Armstrong, acusado de 'dopaje tecnológico': un motor en su bicicleta para ganar el Tour

Lance Armstrong no gana para disgustos. El que fuera considerado durante mucho tiempo como el mejor ciclista de su generación y rey del Tour de Francia tras sus siete victorias en la ronda francesa, lo que suponía el récord de la carrera, sigue en caída libre. Tras los múltiples escándalos de dopaje que han rodeado siempre su carrera y que le llevaron a ser considerado la mayor falsa de la historia del deporte y a perder todos sus títulos, ahora llegan nuevas acusaciones.

Concretamente, esas acusaciones siguen relaciones con el dopaje, pero no con la toma de sustancias o con los diferentes procesos que potencian y mejoran la condición física del deportista, sino con otro tipo de dopaje incluso más sofisticado y menos investigado en los tiempos en los que Armstrong le quitaba las pegatinas a todos sus rivales en las montañas francesas.

Se trata del 'dopaje tecnológico' que, generalmente, es concebido como la inclusión en la bicicleta o en otros accesorios como la ropa o el casco, de algunos elementos que ayudan a mejorar el rendimiento y la velocidad del ciclista. Lo más común en estos casos, y que ha salpicado ahora a Lance, es la inclusión de pequeños motores en la bicicleta, algo que ahora la UCI persigue de forma exhaustiva y casi enfermiza.

Lance Armstrong (2000)

En el año 2013, Armstrong reconocía haber formado parte de una extensa trama de dopaje que le llevó a ganar sus siete Tour de Francia tras recibir diferentes tipos de tratamientos, muchos de los cuales estuvieron ocultos tras su enfermedad, un cáncer de testículo. En dicha trama no solo participó él, sino que también estuvieron incluidos muchos de sus antiguos compañeros que se veían obligados a recurrir a este tipo de ayudas ilegales para poder formar parte de la alineación elegida por el americano para salir victorioso en los Campos Elíseos de París.

A pesar de que han pasado ya 8 años desde aquella terrible confesión que, por otro lado, era un secreto a voces histórico, los fantasmas del Tour de Francia siguen atormentando al mayor fraude de todos los tiempos en el mundo de la bicicleta. De eso se ha encargado Jean-Pierre Verdy, jefe de la Agencia Francesa Antidopaje desde el año 2006 hasta el año 2015 y que asegura en su libro que Armstrong también utilizó 'dopaje tecnológico'.

Las nuevas acusaciones

"Lance Armstrong es la mayor estafa. Con complicidad a todos los niveles. Recibió un trato especial. Muchos me dijeron que no debía abordar las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero si las leyendas se sustentan en algo... también creo que tenía un motor en la bicicleta". Así lo ha asegurado en una entrevista con Le Parisien tras presentar su obra Dopaje: mi guerra contra los tramposos.

Lance Armstrong, en 2009 con Astaná EFE

"Todavía tengo las imágenes en la cabeza de una etapa de montaña donde dejó a todo el mundo en el suelo. Al final de la etapa, llamo a todos los especialistas que conozco y no entienden cómo es posible su rendimiento, incluso con EPO. Algo andaba mal y todos los especialistas me decían lo mismo. Sin embargo, eran personas del medio quienes conocían bien la carrera. No fue la EPO la que marcó la diferencia".

Estas afirmaciones de Jean-Pierre Verdy llegan si la aportación de pruebas, por lo que será algo que, seguramente, nunca se pueda demostrar y que quedará en simples suposiciones. Además, hay que tener en cuenta que la carrera de Armstrong como ciclista quedó enterrada después de ser retirado de todas sus victorias tras confirmarse su sanción por dopaje. Esto apunta a que no se realizará ninguna investigación al respecto a pesar de que una nueva mancha se ha posado sobre el horizonte de Lance.

