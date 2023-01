Peter Sagan 'cuelga' la bicicleta de carretera: deja el ciclismo en ruta y se centra en el mountain bike

Ese momento que los amantes del ciclismo no querían que llegara se hace realidad. Peter Sagan, triple campeón mundial, ha anunciado que la de 2023 será su última temporada en el pelotón profesional. El eslovaco no se retira de manera total, sino que simplemente 'colgará' su bicicleta de carretera y se centrará en el que probablemente sea su último gran reto.

Este pasa por París y por los Juegos Olímpicos de 2024, pero no sobre la 'flaca'. Sagan se pasa al mountain bike, disciplina en la que ya compitió en sus inicios y que ha seguido practicando durante toda su carrera en la élite. El para muchos mejor ciclista del mundo durante las últimas décadas, anuncia esta noticia después unos años en los que no ha conseguido rendir a su mejor nivel.

Sagan aprovechó la jornada de descanso de la Vuelta a San Juan en la que está participando para hacer oficial su decisión. El brillante ciclista eslovaco, uno de los primeros en sublimar el arte de ser un 'hombre anuncio' y de convertirse en una estrella mundial por su talento y por su carisma, reunió a la prensa desde Argentina para comunicar su impactante decisión.

Así pues, el año 2023 será el último en el que se pueda ver en acción a un Sagan que actualmente milita en las filas del Total Energies, un equipo de la segunda fila del ciclismo y al que llegó como gran imagen tras abandonar BORA, la escuadra de sus últimas hazañas. Sagan anunció que no participará en más pruebas del World Tour cuando concluya este curso y que en 2024 se pasará al circuito de mountain bike ya que sueña con asaltar el oro olímpico de la especialidad, ese que se encuentra en posesión de Thomas Pidcock, otro corredor habitual sobre el asfalto.

Peter Sagan en la salida de Aigle. David Stockman / BELGA / dpa

En un escenario habilitado en el Autódromo de Villicum para la ocasión y rodeado de sus compañeros, sus técnicos, sus auxiliares y su representante, un emocionado Sagan anunciaba su potente decisión, la cual pocos esperaban al comienzo de la temporada: "Tengo que decir que ha llegado el momento. Dije que me gustaría terminar esta temporada como ciclista de carreras World Tour. Me gustaría prepararme para los Juegos Olímpicos en bicicleta de montaña".

"Siempre dije que me gustaría terminar mi carrera en la bicicleta de montaña porque comencé mi carrera ciclista en esta especialidad. Me gusta mucho esta decisión para terminar mi carrera porque estoy haciendo algo que realmente disfruto". Sagan, que acumula en su palmarés más 120 éxitos, estaba llamado a romper todos los registros históricos del ciclismo. Sin embargo, el personaje fue devorando poco a poco a la estrella hasta quedarse a las puertas de ser un corredor hegemónico.

Un ciclista de leyenda

En cualquier caso, Sagan 'colgará' la bicicleta como una absoluta leyenda tras ganas tres campeonatos del mundo (de haber ganado el cuarto hubiera sido el más exitoso de la historia), 12 etapas en el Tour de Francia, 4 en La Vuelta y una más en el Giro de Italia además de pruebas como la Paris-Roubaix o el Tour de Flandes. Por si fuera poco, tiene el récord absoluto de mayor número de maillots verdes en la Grand Boucle con siete (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 y 2019) y su estilo valiente y en pro del espectáculo quedará para siempre en la retina y el corazón de los aficionados.

Ahora, prepara ya la que será su última temporada sobre la carretera antes de pasarse a los caminos de piedras. Para ello, quiere sumar algún éxito más, pelear por victorias importantes en la temporada de Clásicas y regresar al Tour de Francia donde seguir ampliando su ya magnánima leyenda.

'Peto', que arrancó su carrera en Liquigas en el año 2010, se aparta de los focos tras una carrera corta, pero muy intensa, para dedicarse también a su familia y en especial a su hijo Marlon: "Nunca fue mi sueño correr hasta los 40 años. Creo que ahora es el momento. Y si voy a poder terminar mi carrera en París en los Juegos Olímpicos, eso será algo bueno para mí".

En esta nueva etapa, Sagan podrá continuar contando con el apoyo de Total Energies, formación que tiene equipo de mountain bike, y que además le permitiría tocar la carretera si así lo decidiese de vez en cuando para hacer su transición más dulce: "No se trata de buscar medallas, no quiero presión sobre si gano o pierdo. Es algo que siempre quise, terminar mi carrera en bicicleta de montaña y el año que viene es año olímpico. Pero quería hacerlo por mí y no por nadie más".

