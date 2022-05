Julián Eraso, director de la Itzulia Femenina: "Casi nos obligaron a organizarla; es una cuestión de modas"

Este fin de semana el ciclismo femenino estrena una de las citas más importantes del calendario ciclista español. La Itzulia, la Vuelta al País Vasco, ha arrancado por primera vez en su historia. La expansión de esta modalidad es una realidad también en el país, aunque no es visto de la misma manera por todos los actores. Julián Eraso, director general de Organizaciones Ciclistas Euskadi (OCETA), la empresa que organiza la prueba, aseguraba que "casi, casi, casi" se han visto obligados a organizar la carrera para mujeres por "una cuestión de modas".

El hombre al frente de esta carrera hacía un comentario muy desafortunado en Radio Marca Bilbao: "Casi casi casi nos hemos visto obligados a organizarla. Esto es cuestión de modas. Al final… La igualdad, tal… El correveidile… Todo el mundo dice que hay que hacer cosas por el deporte femenino y le ha tocado también al ciclismo". Esto ha generado automáticamente una oleada de reacciones en su contra censurando el mensaje que había lanzado Eraso.

El director de la ronda aseguró que pusieron al servicio de esta idea su experiencia organizando y espera que "dentro de unos años no nos tengamos que preocupar de por qué la hacemos". "Nos dijeron que habría que organizar y nosotros, que de eso sabemos un poco, la organizamos no nos preocupa. Ojalá esto se consolide", expuso Eraso. Varios dirigentes vascos han reaccionado de forma inmediata plasmando su indignación sobre estos comentarios.

Ante las declaraciones realizadas por el director de @ehitzulia, #JuliánEraso, a @RMARCABilbao, quiero señalar que el apoyo al deporte femenino no es una cuestión de moda, es una cuestión de compromiso para combatir desde el feminismo el machismo en el deporte. pic.twitter.com/VrtNFtkjsj — Harkaitz Millan (@harkaitzmillan) May 13, 2022

Una de las primeras reacciones ha llegado a través de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Harkaitz Millán, diputado de Cultura y Deportes, denunció que "no es una cuestión de moda, es una cuestión de compromiso para combatir desde el feminismo el machismo en el deporte" y apuntilló que lo que está de moda es "el machismo". Un mensaje que comparte Goizane Álvarez, directora de Deportes de Guipúzcoa: "Hoy por hoy no se entiende ningún evento deportivo que no acoja en las mismas condiciones a hombres y mujeres".

Ana del Val, diputada alavesa de Cultura y Deporte, ha tachado las palabras de Eraso como "impresentables e inaceptables" y le ha exigido que "se retracte públicamente". Por el momento, el director de la Vuelta al País Vasco no lo ha hecho: "El deporte femenino no es una moda, lo que queda, en todo caso, es mucho por hacer. No daremos ni un paso atrás en nuestras políticas, al revés".

También se ha pronunciado Maider Etxebarría, primera teniente de alcalde de Vitoria: "Pues no, señor Julián Eraso, la igualdad NO es una moda. Las mujeres, por el simple hecho de serlo, nos enfrentamos a desigualdades. Y por eso mismo seguiremos defendiendo el deporte femenino". Rafaela Romero, diputada guipuzcoana de Movilidad, también ha ido en la misma línea: "Somos y queremos el 50% por cierto de absolutamente todo".

La Vuelta al País Vasco Femenina, integrada en el circuito World Tour, sigue la estela de otras pruebas por etapas clásicas del calendario masculino que han desarrollado versiones para mujeres, como las tres grandes (Tour, Vuelta y Giro) o la Vuelta a Burgos.

