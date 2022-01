Alexandre Geniez, el ciclista repudiado en Francia tras su escándalo de violencia de género

Francia continúa con su particular letargo en busca de una gran figura para el ciclismo. Alexandre Geniez (Rodez, Francia, 16 de abril de 1988) parecía que podía serlo en algún momento. Este ciclista francés que destaca por ser muy completo y por ser un buen escalador tuvo un inicio de carrera muy prometedor, pero poco a poco se fue estancando. Ahora, con un caso de supuesta violencia de género, su carrera puede haber sufrido su estocada final.

Comenzó su carrera deportiva en 2010 con el conjunto Argos - Shimano donde permaneció tres temporadas, entre 2010 y 2012. En su segunda temporada consiguió su primera victoria como profesional al ganar una etapa del Tour de Austria. A punto estuvo de ganar el Tour de Luxemburgo, donde acabó segundo en la general ese mismo año. Poco a poco se iba haciendo un hueco en el pelotón y daría el salto a la primera categoría del mundo del ciclismo.

En 2013 fichó por el equipo de la FDJ de categoría World Tour, donde ya en su primer año debutó en La Vuelta a España ganó una etapa de montaña que acabó en Peyragudes y en la que sacó tres minutos al segundo. En su segundo año con el conjunto francés, 2014, se quedó en blanco aunque fue solo un espejismo. El equipo comenzaría a darle galones por su rendimiento en las grandes vueltas y el todavía joven francés respondería.

Alexandre Geniez, en su preparación con el Total Direct Energies en España.

Un año más tarde, en 2015, con la FDJ ganó la general y una etapa del Tour de l’Ain, además de vencer en la Tro-Bro Léon. Su segunda participación en el Giro de Italia terminó con un noveno puesto que sería para siempre su mejor resultado en una grande, mejorando la posición 13º del año anterior. Geniez volvió a la ronda italiana en su último año en el FDJ, de la cual se retiró debido a una caída que le dejó en el dique seco durante dos meses. En su regreso a la carretera, en La Vuelta a España, el francés ganó la tercera etapa, la segunda en la cita nacional.

Para la temporada 2017 fichó por el AG2R La Mondiale con quien ganó la general de los Tres Valles Varesinos y dos etapas en su primer año: en el Tour de L’Ain y otra en el Tour de la Provence. En 2018, Alexandre Geniez ganó la general de esta última prueba y una etapa, así como se hizo con el GP la Marsellesa. También se haría con su tercera victoria de etapa en la Vuelta a España, después de entrar en la fuga e imponerse en el esprint final.

En 2019, el francés logró la victoria en la segunda etapa del Tour de l’Ain. Tras un 2020 sin victorias, en 2021, el francés abandonó el Ag2r tras cuatro temporadas, firmando un contrato por dos años con el Total Direct Energie con el que tampoco consiguió ganar hasta ahora.

Su caso

El 19 de enero Geniez tenía que dejar la concentración de su equipo en España para acudir a juicio en Rodez. Alexandre y la madre de sus dos hijos se conocen desde 2013, aunque en la actualidad están separados. Los hechos denunciados por su expareja habrían ocurrido a partir de febrero de 2020. Unas disputas regulares que muchas veces tienen el mismo origen, según informa France Info: la organización de la casa. Niega cualquier tipo de violencia física, excepto que un día le arrojó su teléfono.

El 7 de noviembre de 2021, Lucie Garrigues, su expareja, explica que le tiró el teléfono a las piernas diciéndole: "Lo entenderás, verás lo que te pasa". 10 días después, la pareja vuelve a discutir sobre el trasfondo de la separación. Los presuntos casos de violencia fueron registrados por la víctima que presentó dos certificados médicos: uno por un hematoma frontal y otro por un nuevo hematoma en el antebrazo. Fue el 17 de noviembre cuando supuestamente se produjo la agresión.

"Me pregunto qué hubiera pasado si mi hija no hubiera estado en el pasillo cuando me tomó del brazo", explica Garrigues que completó esta declaración asegurando que le dijo: "¡Te voy a aplastar!". La supuesta víctima lloraba mientras escuchaba al abogado de Alexandre negar las agresiones: "Reconocemos las amenazas… Discutimos la violencia física. La señora Garrigues siempre huye de las discusiones… Nunca quiso irse cuando la relación era tóxica".

El fiscal solicita 6 meses de prisión con suspensión simple debido a la falta de antecedentes penales del ciclista. La sentencia se ha reservado para el 2 de marzo de 2022. Mientras tanto, Alexandre Geniez continuará su preparación para un último Tour de Francia 2022 antes de colgar la bicicleta. En rojo hay una fecha para terminar en apoteosis: brillando en la 15ª etapa que unirá Rodez con Carcassonne, para olvidarse de sus problemas legales. A sus 33 años está preparado para dar un paso al lado.

El Total Direct Energie se preparaba para la temporada más importante de la trayectoria de este equipo tras el fichaje de Peter Sagan. Con ciclistas reconocidos del pelotón con Pierre Roger Latour o Edvald Boasson-Hagen y los españoles Víctor De la Parte y Cristian Rodríguez, la escuadra francesa inmiscuida en el circuito Pro Cycling quiere instalarse en la élite. Comienzan el año de forma regular con este caso que afecta a una de sus caras más conocidas.

