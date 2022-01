Enric Mas se sincera en la presentación de Movistar: "La afición tiene razón, he pecado de no ser agresivo"

Movistar Team ha llevado a cabo uno de los actos protocolarios habituales del inicio del año. Ya ha presentado a su equipo para la temporada 2022 y ha dado mucho protagonismo a sus grandes rostros. En un acto dividido entre las diferentes concentraciones del equipo, algunos corredores como Annemiek van Vleuten, Alejandro Valverde o Enric Mas han podido hablar sobre lo que esperan del nuevo curso. De paso, han confirmado que el documental El Día Menos Pensado tendrá nueva edición.

El ciclista de Artá parte como el líder único del equipo navarro, algo que no había pasado en los últimos años donde se ha podido ver a corredores como el propio Mas compartiendo liderato con Superman López o a otras parejas formadas por nombres como Nairo Quintana, Mikel Landa o Richard Carapaz.

Sin embargo, Eusebio Unzué ha apostado decididamente por Enric en este 2022 y el balear afronta ese reto con ambición: "En el Tour me gustaría tener todo el equipo para mí, creo que estoy preparado para ello. Luego en La Vuelta compartir liderato con Alejandro". Así de contundente lo afirmado en unas declaraciones recogidas por el portal Ciclo21 durante el acto de presentación de Movistar.

Enric Mas entrenando en el Alto de Velefique en Almería Movistar Team

Además, Enric, que consiguió su mejor resultado en una gran vuelta en el 2021 en la carrera de casa con su segundo puesto, igualando el de 2018, se ha mostrado muy sincero. Ha querido dar la razón a la afición en esa crítica que le ha acompañado de ser demasiado conservador en carrera. Mas no niega que eso haya sido una realidad, pero tampoco esconde que es algo que no le gusta.

Para esta temporada en la que se ha fijado como objetivo ganar La Vuelta y soñar con el Tour, quiere ser más ofensivo: "Estamos trabajando muy duro. Los objetivos del año son el Tour y la Vuelta. Quiero empezar bien la temporada para coger confianza para esas carreras. La afición tiene mucha razón. Estos dos últimos años he pecado de no ser agresivo, pero también ha influido la falta de fuerzas. Este año, si puedo, espero ser más agresivo que los últimos años".

Homenaje a Alejandro Valverde

Dicho acto no solo contó con la intervención de Enric Mas, también lo hizo con las palabras de Alejandro Valverde. El 'Bala', que se retira este curso, recibió el homenaje de su sponsor principal y analizó lo que será su 2022: "Estoy agradecido al equipo y al ciclismo en general por estos años tan bonitos. Sobre todo quiero que me acompañe la salud, que no haya lesiones y que sea un año tranquilo y con público. Simplemente con eso me quedaría súper contento de retirarme después de esta trayectoria tan bonita que me ha dedicado el ciclismo".

"Si no hubiese tenido buenas sensaciones habría dejado la bici, pero siguen siendo buenas. Y estar con ese público que te acompaña en subidas, salidas y llegadas. Eso nos da muchísima energía y era una pena retirarme sin público. Espero que podamos tener un año más normal y poder disfrutarlo al cien por cien". Valverde acudirá al Giro de Italia y La Vuelta con la ambición de tener victorias de etapa. Y su objetivo volverá a estar en las Clásicas de Las Ardenas.

Alejandro Valverde durante un entrenamiento en Almería Movistar Team

Por último, el patrón del equipo Eusebio Unzué, quiso agradecer al campeón español su entrega y su legado: "Alejandro ha estado en cuatro de nuestros cinco proyectos. Debutó con Banesto y estos últimos once años ha estado con nosotros en Movistar. Hemos vivido grandes momentos como el paseo en el Tour de Francia, aquella entrada en los Campos Elíseos".

"Esa capacidad de poder ganar en cualquier sitio nos ha permitido vivir victorias en grandes vueltas, en Clásicas, el Mundial, un podio en el Tour. Y todo prácticamente desde que llegó hace 19 años. Sabíamos que a donde iba él era una oportunidad de ganar. Ha sido un gran privilegio poder compartir tantos años, sacrificios y alegrías. Es una gran persona y lo será para siempre. Ha contribuido a tener ilusionado al país tantos años".

