Alex Martín, la promesa del ciclismo español que dejó el cine por el equipo de Alberto Contador

El ciclismo ha demostrado ser para muchos una pasión incontrolable y un modo de vida que incluso condiciona sus deberes profesionales. Es el caso de personajes tan relevantes como Fernando Alonso o Aleix Espargaró, habituados a pasar sus ratos libres dando pedales para además mantenerse en forma. Sin embargo, también son algunos ciclistas los que tienen aficiones poco comunes como le sucedía a Tom Boonen, un enamorado del motor.

Otros como Christina Birch aparcaron su bicicleta para cumplir sus sueños. En el caso de la especialista de ciclismo en pista y gran estrella en Estados Unidos, convertirse en astronauta y entrar en la NASA. Sin embargo, en España también hay algunos casos de profesionales de la bicicleta que están enamorados de otras pasiones.

El paso a profesionales

Algo así es lo que le sucede a una de las grandes promesas del ciclismo español. Se trata de Alex Martín, nuevo 'fichaje' del EOLO Kometa de Alberto Contador para la próxima temporada. El corredor catalán hará su primera aparición en el pelotón internacional en lo que será su debut en la élite.

Alex se encuentra muy orgulloso de poder hacerlo en una formación que, actualmente, es uno de las grandes trampolines que tienen los corredores españoles, e internacionales, para poder llegar a ocupar un puesto importante en una formación de prestigio. Así lo hicieron algunos como Enric Mas, Juanpe López o Matteo Moschetti. Todos ellos cuentan ya con una importante reputación en el ciclismo de primer nivel.

Enric Mas BettiniPhoto

Por eso, Alex espera seguir sus pasos y convertirse en no mucho tiempo en un ciclista de élite que lleve su nombre hacia las grandes vueltas. De hecho, el crecimiento exponencial de la formación de Alberto le permitirá ya cumplir el sueño de convertirse en profesional y de participar en alguna de las carreras más importantes del mundo sin tener que moverse del EOLO.

Así lo han demostrado este curso con su brillante participación en el Giro de Italia donde consiguieron dar espectáculo, dejarse ver en carrera y sumar la primera victoria de su historia en una gran vuelta a través de Lorenzo Fortunato, quien se apuntó un heroico triunfo en una cima tan mítica como el Monte Zoncolan.

Ciclista y actor

Ahora, Alex espera emular a Lorenzo Fortunato y a tantos otros que han brillado en las filas del EOLO Kometa durante los últimos meses en lo que será su desembarco en la élite. A sus 21 años, el de Premiá de Mar, en Barcelona, ha completado gran parte de su formación de base, especialmente en una temporada 2021 que ha sido muy positiva para él y que ha hecho que la cúpula del equipo de Alberto Contador se fije en sus prestaciones para lanzarle al primer equipo.

Alex es un corredor que tiene sus cualidades perfectamente marcadas y definidas y que solo tiene que ganar experiencia y mayor capacidad física para poder dar que hablar entre los grandes. Escalador menudo como el propio Alberto, se decanta por las grandes vueltas, en especial Giro de Italia y Tour de Francia, aunque también por las Clásicas de las Árdenas, ya que se ve con una buena punta de velocidad para poder rematar al más puro estilo Alejandro Valverde.

Cartel de anuncio del fichaje de Alex Martin por el EOLO Komenta EK

Sabe que estar en el equipo del 'pistolero' de Pinto le puede abrir las puertas a la 'Corsa Rosa', aunque no descarta poder estar en otras pruebas de gran nivel como la Tirreno-Adriático. Para Martín sería un orgullo poder cumplir el objetivo de estar en una grande y cerrar un círculo maravilloso ya que Alex puede presumir de haber pasado por todas las categorías inferiores de la Fundación Alberto Contador, algo que hasta el momento solo lo habían conseguido Alejandro Ropero y Sergio García, quienes en 2022 serán sus compañeros.

Sin embargo, Alex guarda en su figura una curiosa historia y es que no todo en su vida han sido bicicletas. De hecho, de pequeño sus pasiones estaban centradas en el cine, llegando a ser actor y participando en algunas películas y anuncios publicitarios. Una pasión que no le cortó las alas para seguir volando y consiguiendo buenas tardes de gloria sobre la bicleta.

"Todo empezó cuando tenía cinco o seis años. Mi hermana Sara hacía teatro y en algún momento comenzó a participar en anuncios. Yo también quise probar. Así que poco a poco empecé a entrar en el mundillo con algún casting. Y desde ahí, me fueron llamando para hacer algunas cosas", explicaba en unas declaraciones a EFE.

"La verdad es que sí que me gustaba, me lo pasaba muy bien con los demás niños rodando. Aunque también es cierto que a veces se hacía duro, porque había tomas que se repetían muchísimas veces". Participó en la película El gran Vázquez, de Óscar Aibar y que fue estrenada en septiembre de 2010. Allí encarnaba al hijo de Santiago Segura.

Alex Martín compitiendo en una carrera en Italia EK

En la recta final

Alex ahora vive un momento dulce después de su fichaje por EOLO, pero para él el año no va a terminar de buena manera. En estos momentos se encuentra recuperándose de una terrible fractura de tibia tras sufrir un atropello por parte de un conductor. Una lesión que le ha obligado a hacer un parón importante en su temporada.

Sin embargo, sigue teniendo vivo el recuerdo de la llamada que le hicieron Francisco Contador e Ivan Basso, mandamases de la formación junto al propio Alberto, para comunicarle la intención que tenían de subirle al primer equipo después de haber pasado tres años en el Sub23.

"Llegar a profesional era un objetivo, sabía que era factible, pero difícil, ya que todo depende de cómo te vayan las cosas. Cuando me llamaron fue un momento increíble. Ganando en Galicia demostré que no se habían equivocado y eso me llenó de moral".

Su victoria en tierras gallegas en este 2021 ha sido su gran confirmación, aunque los éxitos han sido notables para él durante su periplo por la sucursal de Alberto. En el equipo júnior venció en la general del Tour de l'Ain, en Francia, así como en las prestigiosas Vuelta a Talavera o Vuelta al Besaya. En 2020 dejó una actuación muy importante con su victoria de etapa en la Volta a la Provincia de Valencia 2020.

Martín espera recuperarse con éxito de ese atropello y mirar hacia el futuro con emoción: "Llegar a profesional es el primer paso de todo corredor, al que todos quieren llegar, lo difícil viene ahora, ya hay que seguir mejorando y mantenerse dando lo mejor. Se trata de hacer una carrera profesional larga. Para mí lo mejor es una prueba grande. Soy escalador, me atraen el Tour, el Giro, y las Clásicas como la Lieja o Lombardia, la Amstel y Flecha, que es para escaladores con remate".

Alex Martín durante una carrera en Italia EK

Camino hacia la élite

Martín sabe que cada vez es más fácil encontrar ciclistas jóvenes con un talento descomunal como sucede en los casos de Pogacar, Bernal, Evenepoel o Van der Poel. "Las categorías inferiores se profesionalizan antes, hay gente en España con mucha calidad, como Carlos Rodríguez y Juan Ayuso. Antes se pasaban los escalones de manera más lenta, ahora el entrenamiento es más meticuloso, diferente. El rendimiento alto de juveniles a profesionales no lo veo contraproducente. Un chaval con 20 años físicamente está hecho, trabaja como un profesional desde las divisiones inferiores". Esto hace que la competencia sea mucho mayor.

Alex, que primero probó con el fútbol como hacen la mayoría de chicos y niños, se enamoró del ciclismo después de una salida en bicicleta de montaña con un amigo. Ahí descubrió que quería ser como su referencia, Contador: "Es todo un ídolo por su forma de entender el ciclismo y de correr, y también por lo que pasó con la enfermedad, ya que tuvo una caída grave y luego triunfó. Estar en su equipo es un privilegio, hay que aprender de él".

En su viaje por las entrañas de la Fundación Contador, Alex destaca la figura de Alberto, el trabajo de Fran y Basso, pero también la influencia de otros indispensables como Rafael Díaz Justo de quien ha aprendido "mucho en sub-23, gracias a él me veo preparado para ser ciclista".

