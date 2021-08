Carlos Rodríguez gana la novena etapa del Tour del Porvenir y roza la general tras un ataque épico

El ciclismo español ha rozado un nuevo triunfo gracias a una de sus grandes promesas, el corredor del equipo INEOS Grenadiers Carlos Rodríguez, que intentó un asalto épico al liderato de la general del Tour del Porvenir y que se ha quedado a tan solo 8 segundos de la gloria. El corredor nacional se llevó la victoria en la última etapa, un premio demasiado pequeño para su órdago.

Y es que el equipo español, con su director Pascual Momparler a la cabeza, puso la carrera patas arriba con una genial emboscada en el Col del Iseran, lo que permitió a Carlos Rodríguez lanzarse en busca de la victoria y del sueño de la general a pesar de tener perdidos 2'18". El bestial ataque del español dejó una etapa para el recuerdo con una gesta que se quedó a tan solo un suspiro. El noruego Tobias Halland Johannessen consiguió defender el maillot amarillo y es el nuevo rey joven del ciclismo.

No ha podido ser. Qué cerca lo ha tenido Carlos Rodríguez para poder escribir una de las páginas más gloriosas de su corta carrera. O al menos para poner el broche de oro a una etapa fantástica y que permanecerá en el recuerdo de todos los aficionados durante mucho tiempo. Es maravilloso ver cómo vienen de fuertes las nuevas generaciones, no solo por calidad y fuerza, sino también por ese carácter ofensivo y que les lleva a no conformarse.

Una segunda posición en la general ya era un espectacular resultado para un Carlos Rodríguez que, en teoría, venía para trabajar para el nuevo niño prodigio del ciclismo español, Juan Ayuso, que tuvo que abandonar por una fortísima caída que le dejó fuera de juego. El del INEOS, otro súper clase, no debía dejar de lado sus opciones, pero la referencia del equipo dirigido por Pascual Momparler era el nuevo corredor del UAE Team Emirates.

Ya sin Ayuso en carrera, Carlos ha dado la cara en todo momento metiéndose en la pelea por el podio de la general hasta asaltar esa segunda plaza. Y antes de la novena y última etapa, una jornada colosal repleta de dificultades montañosas, se emplazaba para una batalla legendaria ya que, a pesar de estar a más de dos minutos del líder, su objetivo no era otro que pelear por el amarillo. Y así lo hizo.

El Col del Iseran fue el monumento montañoso que eligió el equipo español para dinamitar la carrera. Con el gran trabajo de Arrieta, presente en la fuga, y García Pierna, los únicos ciclistas españoles que quedaban en la prueba junto a Rodríguez, el segundo líder de la formación nacional decidió arrancar cuando ya se avistaba la cima del coloso para lanzarse en el descenso y empezar a hacer camino.

Carlos busca la gloria

Apoyado en su excelente técnica y en unas piernas que estaban viviendo su estado de gracia, Carlos comenzó a abrir hueco dejando clavados a todos sus rivales. Seguramente, muchos no confiaban en que su ataque pudiera prosperar quedando tanto hasta la cima de Petit Saint Bernard, el final de una extenunante jornada de 154 kilómetros.

Pero prosperó y mucho, ya que Carlos hizo camino desde que se quedó en solitario y comenzó a abrir un hueco que no paraba de crecer. Pasó de los 30 segundos, del minuto, del minuto y medio y se instaló dentro de los dos minutos cuando solo restaban 10 kilómetros para el final.

Mientras tanto, en el pelotón, el líder Tobias Halland Johannessen, que había perdido ya la ayuda de su hermano gemelo, se encontraba solo ante el peligro, aunque acechado por el resto de rivales. Contó por momentos con relevos del equipo alemán en su defensa del amarillo, algo que pudo resultar clave para no ceder.

Ya dentro de los últimos kilómetros, con la ventaja de Rodríguez superando los 2'10", se avecinaba un final de infartoy hacía soñar al equipo español con el triunfo. Desde el coche, Pascual Momparler le gritaba a un Carlos que lo estaba dejando todo. Entró en meta satisfecho y roto de cansancio tras haber entregado hasta la último gramo de fuerza.

La victoria de etapa era suya, al igual que la clasificación de la montaña y la de los corredores de primer y segundo año, pero faltaba por ver si también la general. Finalmente, Johannessen apareció en los metros finales con un último arreón que le sirvió para defender su liderato y dejar a Carlos a solo 7 segundos de la gloria. Tercero fue el italiano Zanna. El noruego releva en el palmarés a su compatriota Tobias Foss, ganador del 2019, ya que en 2020 la carrera no se disputó por la pandemia.

