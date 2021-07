Enric Mas: "Estoy convencido de que voy a estar en el podio de París"

Probablemente han sido los primeros 15 días más duros de todas las ediciones del Tour de Francia que se han corrido en este siglo, y Enric Mas (Artá, 1995) también lo ha notado. Lo de Tadej Pogacar hasta el momento está siendo de 'hors catégorie' y, después de pasar varios de los puertos con esa denominación, no tiene pinta de que nadie le vaya a toser salvo debacle. Después del extraterrestre, vienen los humanos y el líder del Movistar Team se ve con fuerzas para ser el mejor de estos.

Aunque tampoco quiere aclarar que Pogacar haya ganado la carrera, porque el mallorquín prefiere ser cauto con las caídas y las pájaras, es realista y sabe que están varios peldaños por detrás de este espécimen único en la humanidad. Él no se libró de irse al suelo. Lo hizo antes del primer día de descanso, aunque recalca que fue chapa y pintura. Tuvo una crisis en la exigente doble subida al Mont Ventoux, pero tras el día de Andorra ha dejado claro que va a acabar en buena forma.

No se conforma con menos que ocupar uno de los cajones en los Campos Elíseos. Su madurez ha llegado a un punto en el que solo se puede ir contento a casa con algo así. Aunque venía con el liderato compartido con Miguel Ángel López, la carrera le ha puesto por delante después de que el colombiano haya sucumbido a este infierno que han creado el frío, la lluvia, los Van der Poel y Van Aert y el corredor del UAE. Está a minuto y medio de ese podio y ahí se marca el objetivo para estos últimos seis días.

Enric Mas, durante la novena etapa del Tour de Francia 2021 BettiniPhoto / Movistar Team

Ojalá que el líquido elemento se quede un atrás y, por pedir, que esos rayos de sol alumbren un triunfo del español que consolide su posición en la general. En el último día de descanso, Mas atiende a EL ESPAÑOL después de pasar por las manos del osteópata. Necesita que todo esté perfectamente en su cuerpo si quiere optar a la gloria en París. La realidad le ha puesto como la principal baza del ciclismo español para prácticamente todo y esa mochila no pesa en un cuerpo que el pasado nos dice que va a mejor con el paso de los días en el Tour.

Últimos seis días del Tour de Francia, ¿cómo los afronta?

Bien, con muchas ganas. Estamos motivados, aunque también cansados, yo creo que como todo el mundo. Sobre todo estamos motivados para conseguir el objetivo.

La primera semana más loca de una gran vuelta que ha corrido imagino que ha pasado factura

La primera semana fue como si fuera una vuelta de una sola semana. Pero esta segunda semana se ha hecho bastante dura también.

Quizá la primera crono llegó demasiado pronto, ¿fueron las diferencias que esperaba?

Sabíamos que había una crono ahí, que teníamos que hacerla lo mejor posible y yo creo que salió una crono decente. Ahora tenemos que afrontar la siguiente en la etapa 20. Esperemos llegar ahí bien, con fuerza y hacer otra buena crono.

No me arrepiento de nada de lo que he hecho hasta ahora en este Tour

¿Tiene más confianza con la segunda?

La misma que tenía en la primera.

Otro día que perdió tiempo fue el del ataque de Pogacar. Al final llegaron a meta juntos pero ¿se arrepiente de no haber salido junto a Carapaz y haber intentado trabajar juntos?

La verdad es que no. Nos parecía que cuando Pogacar arrancó, no era nuestro ritmo. Dije: si intento irme con él, voy a reventar. Prefería seguir a mi ritmo. Quedaba mucha carrera, un puerto y medio... No me arrepiento de nada porque, si hubiera salido a por Carapaz, nos habrían cogido a los dos.

Está dominando con mano firme el Tour, ¿esperaban estas diferencias de cinco, seis y siete minutos con Pogacar?

Sí, ya visteis el año pasado. Yo hice quinto y me quedé a seis minutos. Porte hizo tercero y creo que se quedó cerca de los cuatro. Son las diferencias que son.

Enric Mas, con Alejandro Valverde en el Tour de Francia 2021 BettiniPhoto / Movistar Team

Pogacar está viviendo una situación opuesta a la del año pasado ya que era Roglic el que siempre fue por delante y le dio el del mazo en la última etapa, ¿cree que puede suceder algo similar con él?

Todo puede pasar. Al final somos personas, podemos tener un mal día todos. No solo él. Cualquiera del pelotón podemos perder una minutada. No te digo que le vaya a pasar, pero a algunos que han estado a punto de ganar grandes vueltas afrontan dos etapas durísimas y se pierde mucho tiempo. No ha dado señales de debilidad ni nada.

En Andorra dio muestras de mejora al llegar con los más fuertes. Vuelve a repetir esa fórmula de ir de menos a más, ¿confía en mantener esta mejora para acercarte en la general?

Empezamos bastante bien. Aunque perdimos poquito en la crono, ese minuto veinte con los del podio en el Ventoux y nada, a alguno de ellos también le puede pasar lo que me pasó a mí.

¿Esa mejoría está en el minuto y medio que le separa del podio?

Ojalá.

¿Si el único plan es atacar? Sí, a no ser que nos juntemos con alguien para asaltar el podio

Va a contar con Alejandro Valverde hasta el final, ¿cómo le puede ayudar?

Ya visteis el domingo que si hubiera hecho falta, Alejandro habría parado sin ningún problema. Ya sea metiéndose fugas y esperándome o simplemente estando conmigo en el pelotón y acelerando el grupo cuando lo necesite, me va a ayudar para conseguir el objetivo. A parte de Alejandro, tenemos corredores muy buenos como Miguel Ángel, Carlos, Jorge, Iván e Imanol que les pidas lo que les pidas te responden al cien por cien.

¿Cuánto queda del plan inicial que habían establecido en el equipo al principio del Tour? Imagino que las caídas de sus compañeros lo han cambiado un poco.

Sí, con Carlos. También con Miguel Ángel, que tuvo dos caídas en una semana. También el tema de Soler, que se tuvo que ir a casa el primer día y eso nos influyó mucho en el equipo.

¿El único plan que cabe en vuestra cabeza es el de atacar?

Sí. Bueno, a no ser que nos juntemos con alguien para asaltar el podio, pues la idea es esa.

Enric Mas tras finalizar una etapa del Tour de Francia 2021 Reuters

Estaba entre los posibles candidatos a acudir a los Juegos Olímpicos, ¿qué sucedió al final?

Ha sido decisión un poco de todos. Sabemos que para el equipo La Vuelta a España es muy importante y tenemos que estar al cien por cien ahí. Si vamos a Tokio, aunque es verdad que son unos Juegos Olímpicos y me haría mucha ilusión ir, tenemos que ser realistas. El equipo cuenta conmigo para hacer la general de La Vuelta. Son bastante particulares con el tema de la Covid-19, el cambio horario, la semana que vas para allá, la semana que tienes que recuperar para estar bien en La Vuelta... Es lo que hemos decidido.

Me imagino que escucho a Pello hablando de Pascual Momparler, ¿le sorprendieron sus palabras?

Escuché algo. No me quiero meter donde no me llaman porque no me influye. El seleccionador tiene sus motivos para llevar a la gente que ha llevado. Es lógico que Pello esté también molesto porque no le han traído. Solo son cinco corredores los que van, al final es muy difícil que todo el mundo esté contento.

¿Le ha prometido algo Eusebio si vuelve a poner a un Movistar en el podio del Tour?

Ojalá. Las veces que he hablado con él en estos días, la última fue en la noche del domingo en el hotel, pues comentamos un poco de eso; yo estoy convencido de que algo bueno va a pasar y que en París vamos a estar ahí.

[Más información: Alejandro Valverde ya conoce su guardia para Tokio: de los Izaguirre a la sorpresa de Herrada]