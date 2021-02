El Giro de Italia vuelve a su primavera con Evenepoel y un recorrido para escaladores

Giro d’Italia 2021 08-30/05 Discover the Grande Partenza of the #Giro 104: 8/05 Stage 1 Torino Torino Tissot ITT, 9.0 km 9/05 Stage 2 Stupinigi Novara, 173 km 10/05 Stage 3 Biella Canale, 187 km pic.twitter.com/WaO5ZXO5kn