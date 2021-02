Movistar Team, ante un año muy especial: los fichajes de López y Cortina y el adiós de Valverde

El ciclismo todavía se encuentra dando sus primeros pasos en este 2021, pero las carreras más importantes del mundo empiezan a asomar en el horizonte. De hecho, algunos ya han aprovechado para dejar algunas exhibiciones realmente espectaculares y para presentar sus credenciales de cara al nuevo curso.

Esta nueva temporada que está arrancando será muy especial para un equipo, el Movistar Team de Eusebio Unzué. La formación telefónica se enfrenta a un año de mucho cambio con la llegada de corredores de la talla de 'Supermán' López o de Iván García Cortina, la confirmación de talentos de producto nacional como Marc Soler o Enric Mas y, sobre todo, lo que parece que será el adiós definitivo de Alejandro Valverde, que sigue teniendo como gran objetivo esa medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio.

El equipo español se encuentra ya en los Emiratos Árabes para disputar el UAE Tour, la primera carrera del calendario World Tour, la élite del ciclismo. Allí estarán buena parte de las estrellas del conjunto nacional, las cuales han querido repasar la actualidad de la formación con sede central en Navarra y que tiene ante sí un futuro ilusionante, pero de pocas certezas.

El responsable del rendimiento del equipo, Patxi Vila, afirma que "entender la situación del equipo, cómo se trabaja, cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los que hay que mejorar" es básico para afrontar una temporada con garantías después de un 2020 que no fue todo lo exitoso que se esperaba. "Soy consciente de que los resultados han estado lejos de lo que el equipo acostumbraba históricamente, pero ha habido un trabajo de restructuración a todos los niveles muy importante".

Enric y el Tour

Por su parte, uno de sus líderes, Enric Mas, da la cara también tras un año de muchas dudas: "Ha sido un año complicado. En la general del Tour no hicimos mala actuación, pero tampoco ha sido la mejor". El mallorquín, tal y como transmite el propio equipo, demostró algo que es muy difícil de tener, especialmente siendo nuevo en el equipo, y es su regularidad. Sin embargo, también tienen identificadas cuáles son sus principales carencias, especialmente la explosividad final en carrera, y en las cuáles ya trabajan para ofrecer una mejor versión en este 2021. Sin embargo, Enric no rechaza la responsabilidad: "El objetivo es el Tour".

En otro plano se encuentra otro de los nombres propios del equipo, Marc Soler, quien reclama galones para este 2021: "Creo que tengo que tener la oportunidad de ir a una gran vuelta como líder y ver qué puedo hacer. A partir de ahí valorar si sirvo o no sirvo, el 'caza etapas' siempre va a estar ahí. El objetivo este año va a ser el Giro, tengo mucha ilusión y muchas ganas. Quiero aprovechar esa oportunidad y ver dónde puedo estar".

Este año, el equipo Movistar contará con una cara nueva para las carreras por etapas, la de 'Supermán' López, que llega tras liderar el equipo Astana: "Trataré de hacerlo lo mejor posible, de adaptarme rápido y empezar a trabajar en todo lo que he ido haciendo mal otros años. Los objetivos son el Tour y La Vuelta". Sobre su nuevo pupilo, Patxi Vila destaca una característica que considera fundamental para optar a ganar, y son sus últimos dos o tres kilómetros en carrera en los que puede hacer mucho daño, aunque asegura que queda mucho trabajo por hacer en la contrarreloj. El colombiano llega con ambición: "No he tocado mi cima, puedo llegar a conseguir resultados importantes y ya he demostrado que puedo estar peleando por el podio".

Movistar afronta nuevos retos en este 2021 en donde no solo las habituales grandes vueltas jugarán un papel fundamental, sino también las carreras de un día con Iván García Cortina: "Me presentaron el proyecto de las Clásicas y me hizo mucha ilusión, son las carreras que más me gustan. El equipo quiere hacerlo muy bien en esas carreras".

El adiós de Valverde

Por último, para nadie será una temporada más especial que para el 'abuelo' del equipo y del pelotón, Alejandro Valverde, quien afronta su último curso: "El equipo va a seguir una buena línea. 2020 fue un poco de transición, pero en La Vuelta se dio la cara y se fue el equipo más fuerte. La idea es intentar empezar más o menos bien, a ver si podemos conseguir alguna victoria y encontrar buenas sensaciones. Siempre es difícil ganar, pero cada vez más".

Además, el 'Bala' reconoció que 'tiene ganas' de dejar la bicicleta de manera profesional para empezar a ocupar una nueva función dentro del equipo: "Ya va siendo hora. Voy a cumplir 41 años y es hora de dejar ya el ciclismo de manera profesional y dedicarme a otra cosa dentro del equipo".

[Más información: INEOS presenta el calendario de sus líderes para 2021 con sorpresas: Bernal apunta al Giro]