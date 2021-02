Raúl García: "Puedo mirar a la cara a cualquiera, de tú a tú"

Raúl García continuará en el Athletic al menos un año más. El futbolista navarro ha renovado y ha hablado después de firmar su nuevo contrato, señalando que su mayor "competencia" es la etiqueta que tiene colgado por su edad. Sus 34 años son solo un número y es que continúa desplegando un alto rendimiento dentro de los terrenos de juego.

"Físicamente es fundamental, mi mayor competencia es la etiqueta de que tengo 34 años. Me encuentro perfectamente con la cabeza de seguir trabajando y de disfrutar, aunque en el momento en el que haga tres partidos en los que no esté bien van a decir que estoy para retirarme", ha asegurado el jugador durante el acto de renovación.

El ex del Atlético de Madrid se ha mostrado muy satisfecho, ya que como ha asegurado que apuesten por su renovación solo significa que confían en él: "Renovar es que vuelven a confiar en mí, entienden mi forma de ser y trabajar, que es mi mayor halago".

Raúl García renueva hasta 2022, con opción a otra temporada más en función de una serie de objetivos.



"Puedo mirar a la cara a cualquiera, de tú a tú. Mi trabajo son las 24 horas, mirando día a día, el día de mañana ya se verá dónde me sitúo", ha continuado el jugador navarro, quien ha señalado al mismo tiempo que está "enganchadísimo" a su trabajo y que todavía le quedan "muchas cosas por hacer". "Me encantan los retos, el competir siendo veterano al máximo nivel", ha afirmado.

"Una renovación no solo enfocada al rendimiento, lo más importante es estar al nivel y la importancia del vestuario, de intentar ayudar. Poder aportar ciertas cosas de la gente joven no tiene, es fundamental y necesario que vayan entrando", ha añadido Raúl García.

Retos por delante

El jugador del Athletic ha hablado sobre las próximas generaciones: "Las transiciones tienen que darse y ya se está haciendo". Para continuar sobre los canteranos: "Me gustaría que lo cogiesen todo, hoy en día tiene que competir, para unos más difícil que para otros. Tienen soltura y desparpajo, es un punto a favor. Materia hay y tranquilos estamos".

Además, ha señalado cuáles son sus objetivos, como el de 'pillar' a Joaquín, Sergio Ramos y Messi: "Es uno de los retos, no soy mucho de números, entrar en esa lista con los jugadores con más partidos de La Liga, es complicado, me hace ilusión, ojalá al final sean dos años y me permitan seguir en la línea en la que estoy".

El pasado mes de enero conquistó la Supercopa de España y ahora se marca nuevos retos, como el de la final pendiente de la Copa del Rey 2019/2020: "Lejano, estamos en el camino correcto, por las circunstancias se está demorando, estamos con la idea de llegar lo mejor posible".

