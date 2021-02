Marc Soler: "Ha llegado el momento de liderar al Movistar Team"

Marc Soler habló claro y directo en los micrófonos del pódcast semanal La Bicicleta. El ciclista catalán hizo revista de lo sucedido en la temporada pasada, en especial en aquella polémica penúltima etapa de La Vuelta a España, y también se mostró confiado de cara a realizar un buen papel como líder de Movistar Team en el Giro de Italia.

Soler recalcó la valentía de Movistar Team en La Vuelta y el papel tan ambicioso que desempeñaron: "Éramos el único equipo que se movía todos los días e intentábamos poner en jaque al Jumbo. Lo intentábamos en todos los terrenos, casi nunca salía, pero ahí estábamos".

La Covatilla

El corredor de Movistar Team explicó en La Bicicleta Pódcast lo ocurrido en La Covatilla: "Si hubiera pasado el día anterior no se habría dicho nada. Enric peleaba por la cuarta plaza y yo por la victoria de etapa desde atrás. Me paso factura y por la emisora dije que no estaba para pelear la etapa. Richard Carapaz venía fuerte desde atrás y después ya solo Enric con Roglic".

El catalán, eso sí, negó de forma categórica que su trabajo y el de Enric Mas en La Covatilla sirvieran para echarle una mano a Roglic y salvar así La Vuelta ante Richard Carapaz en el penúltimo día: "Tiré 200 o 500 metros pero ni ayudamos ni perjudicamos. Creo que hasta perdimos tiempo con Carapaz. En el último kilómetro donde trabajé yo es al 4% y para perder o ganar tiempo era complicado. Yo podía trabajar para Enric porque venía de la fuga y estaba delante, y si no que otros equipos hubieran tenido compañeros por delante. Cada uno se juega la carrera como quiere y a mí me dijo Enric que le ayudara y lo hice sin problemas".

No protegieron a Roglic

Soler se mantiene en la misma línea y afirma que no protegieron a Roglic del fuerte viento que pegaba en La Covatilla: "De hecho le íbamos puteando porque soplaba aire lateral y yo abro hueco para que entre solo la bici de Enric. Luego Roglic nos arranca y nos deja, no sé yo hasta qué punto ayudamos o perjudicamos pero si otros equipos hubieran tenido compañeros por delante hubiesen ayudado. Creo que ni ayudamos a uno ni perjudicamos a otros, son momentos de carrera, nosotros miramos por nosotros".

Por otra parte, Marc Soler afirmó que no había ningún tipo de cuenta pendiente con Carapaz: "Richard es compañero mío y amigo y a veces hablo con él. En ningún caso era por el cambio de equipo, fue la carrera y lo dimos todo, pero al ser el penúltimo día nosotros queríamos el cuarto puesto. Yo me debo al equipo y tengo que ayudar a Enric que es quien me lo pidió".

Será el líder en el Giro

La pasada temporada el cambio de planificación sobre la marcha le hizo cambiar el Giro por el doblete Tour y Vuelta, pero esta campaña sí que será por fin en la que Marc Soler pueda ir como jefe de filas a la carrera italiana: "Ha llegado el momento de liderar al equipo en una gran vuelta y estoy muy contento de tener esta oportunidad y quiero aprovecharla al máximo".

El de Movistar también opinó sobre el polémico plantón de algunos ciclistas en la pasada edición del Giro negándose a salir en una de las etapas finales: "Hay veces que pasan cosas en carrera que pasamos por alto o no se aprecian, y dentro del pelotón hay malestar por el tipo de carreteras u otras cosas. Era un día de una barbaridad de kilómetros con frío y agua, quizás no se hizo de la mejor manera y se podía haber hablado a la noche y no hacer ese 'festival' de salir un kilómetro y subir al autobús. Si se hubiese hablado todo a la noche podía haber quedado todo un poco más concreto".

Soler afirmó en La Bicicleta Pódcast que "en cada carrera cada equipo tiene uno o dos representantes en grupos de Telegram con la ACP. Se dice cómo ha sido la etapa y qué cosas se pueden mejorar, no sé hasta qué punto la ACP trabaja o no pero sí se exponen las cosas".

Su gran temporada

Soler fue el corredor de Movistar más destacado la pasada temporada aunque él pone en valor al equipo: "Creo que todos tuvimos nuestro momento. Quizás en un momento puntual se me ha visto a mí más, pero si no es por el trabajo de los compañeros tampoco podría haber estado allí, el equipo ha dado la cara, nos ha costado obtener resultados pero seguro que vendrán".

Además, reconoció que pese a que el equipo no estuvo brillante en el Tour de Francia, su presencia en la ronda francesa fue un punto de inflexión y les permitió encarar La Vuelta con otra mentalidad y conscientes de que podrían ser.

