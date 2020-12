Chris Froome inicia su nueva vida en el Israel Start-Up: debutará en la Vuelta a San Juan

El año 2020 se acaba y eso es sinónimo de valoraciones y apreciaciones, momento de poner las notas y de terminar un curso que, sea cual sea el deporte, o incluso el ámbito de la vida, será recordado de forma negativa. 2020 ha sido el año más cruel y difícil que se recuerda y el deporte no ha sido ajeno a él, especialmente para algunos como el ciclismo que han estado contra las cuerdas.

La temporada ciclista ha sido un verdadero drama. Una incógnita absoluta con los profesionales entrenando desde sus casa, dedicándole más horas al rodillo que a la carretera y casi que a sus familias y sin saber si un negocio del que vive tanta gente podría llegar hasta el final del año sin desaparecer.

Este curso se han suspendido multitud de carreras, aunque al final se han conseguido salvar parte de ellas, seguramente las más importantes. Por ello, el 2020 coronó a Pogacar como ganador del Tour, a Tao Geoghegan Hart como campeón del Giro de Italia y a Roglic repitiendo triunfo en La Vuelta. Por su parte, Alaphilippe enmendó un año ciertatemente irregular llevándose el Mundial.

Roglic y Pogacar, paz después de la batalla en el Tour Twitter (@LeTour)

En este 2020 tan atípico ha habido también muchos protagonistas, incluso algunos de ellos que no han ganado ni una sola carrera o que ni siquiera han podido estar cerca de la pelea. Este año será recordado en la carrera de uno de los mejores ciclistas del pelotón como una pesadilla. Ese corredor no es otro que Chris Froome, que abandona su casa, el equipo INEOS, antes conocido como Sky, después de más de una década de éxitos para comenzar un nuevo proyecto.

El británico de 35 años nacido en Kenia cambiará su piel y su equipo de trabajo para comenzar el que parece será su último proyecto de su carrera. Tras la gravísima caída que sufrió en 2019, Froome no ha conseguido volver a ser el mismo y su nivel es alarmantemente bajo. De hecho, en ninguna de las carreras que ha disputado en 2020, y eso que debutó en el Tour de los Emiratos allá en el mes de febrero, ha conseguido mantener el nivel medio del pelotón.

Eso no solo significa no pelear por carreras, sino que se ha llegado a poner en duda incluso un nivel para seguir siendo profesional de la élite. En INEOS vieron claro que era el momento justo para dar un paso hacia delante y crear su futuro lejos de la figura de Froome, ganador de 4 Tour de Francia, 2 Vueltas a España y 1 Giro de Italia, pero con líderes como Thomas, Bernal, Carapaz o Tao. Por ello, le comunicaron que no renovaban su contrato y que tenía que buscarse un destino.

Froome en La Vuelta 2020 Twitter (@chrisfroome)

El debut de Froome

Froome recibió la llamada del Israel Start-Up Nation para edificar un proyecto alrededor de su figura con el que atacar el sueño de ganar su quinto Tour. El británico aceptó y ya sabe incluso cuando debutará con su nuevo equipo. Será en la Vuelta a San Juan, en Argentina, en una prueba que se celebrará del 24 al 31 de enero y que abrirá el calendario UCI Pro Series 2021. La carrera constará de 8 etapas con una contrarreloj individual y una etapa clave marcada por la ascensión al Colorado.

"Esta carrera marcará el comienzo de un nuevo capítulo muy esperado de mi carrera. Tengo muchas ganas de correr con mis nuevos compañeros y poner todo en marcha en la aventura que tenemos por delante", afirma Froome.

De esta forma, Froome ya sabe cuál será su primera carrera con su nuevo equipo, un momento muy especial y marcado en rojo en el calendario de todos los aficionados al ciclismo. Además, será la primera prueba del año para otro corredor que ha tenido un 2020 complicado, Peter Sagan, que solo consiguió sumar una victoria de etapa, la primera que consigue en el Giro de Italia. Podría estar presente también el campeón del mundo Alaphilippe, aunque su presencia no está confirmada.

