Un ciclista español atropellado brutalmente por el coche de un equipo rival en carrera

El ciclista José Carlos Nuñez sufrió un accidente de tráfico durante la disputa de la Rutland-Melton International. El español fue atropellado por un vehículo de equipo durante la carrera clásica, popularmente conocida como ‘Paris Roubaix británica'.

José Carlos Nuñez atropellado en la Rutland-Melton E. E.

El incidente se produjo en el kilómetro 90 de la carrera. El alicantino tuvo que detenerse tras pinchar una rueda y verse obligado a repararla. Acto seguido, tras reanudar la marcha, un coche de otro equipo le atropello mientras se incorporaba nuevamente a la carrera.

"En el kilómetro 90, cuando iba con el grupo, he pinchado. Tranquilamente me he ido para atrás y me han cambiado de rueda. Iba subiendo entre los coches, para incorporarme otra vez al pelotón, cuando un vehículo de equipo me ha atropellado. He volado por los aires y me he quedado tirado en la cuneta. No sabía si me había roto algo. Menos mal que al final ha sido solo chapa y pintura, aunque estoy muy lijado", señaló el ciclista español.

Jode caerse .... pero más jode que te atropellen ....

Ya me quedan menos vidas ◘ @CiCLEClassic pic.twitter.com/AgmwDAip8P — Jose Carlos nuñez (@jcnu_) 28 de abril de 2019

El ilicitano tuvo que abandonar la carrera a raíz del accidente: "Da mucha rabia tener que abandonar de esta forma ya que me encontraba bien en un tipo de carrera que me va bien. Sólo cabe pensar en la próxima competición".

Nuñez formaba parte del equipo Guerciotti Kiwi Atlántico. Esta prueba se caracteriza por su dureza, ya que los 198 kilómetros de carrera se caracterizan por tramos de carretera y tierra de gran dificultad.

[Más información: Lo nunca visto: un ciclista pide matrimonio a su pareja en el final de la Vuelta a Turquía]