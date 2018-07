El rifirrafe entre Gaviria y Greipel por el que han sido sancionados en el Tour

Fernando Gaviria (Quick-Step) y André Greipel (LTS) eran dos de los favoritos para llevarse la octava etapa del Tour de Francia si esta se definía al sprint. Ninguno ganó, pero de ellos fueron las otras dos posiciones que completaban el podio. O eso creían ellos.

Fernando Gaviria and André Greipel both relegated from today's Tour de France stage #TDF2018 pic.twitter.com/A1dyRJxbQU — Cillian O Conchuir (@oconchuirc) 14 de julio de 2018

Cuando se bajaron de las bicicletas y llegaron a los autobuses de sus equipos, se enteraron de que habían sido sancionados por sus empujones durante los últimos metros de la carrera. Podrán correr la siguiente etapa, pero en la clasificación de la octava ahora figuran en la cola del pelotón.

"¿Por qué? ¿Por qué me has encerrado?", preguntó Gaviria al alemán cuando se cruzaron junto a los medios de comunicación tras la línea de meta. Greipel no respondió, pero sí escribió, enrabietado, después de llegar a su autobús y estrellar la bicicleta en el vehículo. "No tengo nada más que decir sobre la decisión de los jueces", puede leerse en su cuenta de Twitter. "Cuando esprintas, sigues una línea. No tengo ojos en la espalda y no voy a permitir que alguien me saque de mi camino. Si ya es difícil de aceptar que alguien te robe la etapa, ¿ahora los comisarios quieren quitarme la segunda?".

Con su sanción, Peter Sagan (Bora) y John Degenkolb (TFS) completaron el podio, al que se subió como primer clasificado por segundo día consecutivo el holandés Dylan Groenewegen (LottoNL). De esta forma, la pelea entre Sagan y Gaviria por el maillot verde aumenta a 63 puntos.