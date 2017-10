La brutal caída de Laurens De Plus en el Giro de Lombardía

El ciclista belga Laurens De Plus sufrió una terrible y brutal caída durante el Giro de Lombardía. A 37 kilómetros de la meta de Como, en una bajada, se pasó de frenada y se pegó contra el quitamiedos. Cayó por un barranco y pudo haberse hecho mucho daño. Sin embargo, según confirmó su equipo, no sufrió daños que hagan peligrar su vida.

.@QuickStepTeam have confirmed that @LaurensDePlus miraculously has no serious injuries after this fall #iLombardia pic.twitter.com/sNRVPUg0uL