Aday Mara, elegido en el puesto 12 del Draft de la NBA, jugará en los Thunder tras una noche mágica para los españoles

Los Oklahoma City Thunder de la NBA han seleccionado con el pick número 12 del Draft de 2026 al pívot AdayMara, convirtiendo así al zaragozano en uno de los españoles con la posición más alta en la historia del proceso de selección de la liga norteamericana. Una noche de ensueño para el baloncesto patrio.

El gran protagonista fue AJ Dybantsa, quien tomó el relevo de Cooper Flagg y se erigió como el número 1 del Draft. El alero de Boston de 19 años jugará en los Wizards, quienes buscan reconducir su historia en la NBA con un jugador de mucha proyección. Darryn Peterson fue escogido en segundo lugar por Utah Jazz y los Grizzlies eligieron a Cameron Boozer en el tercer puesto de la lotería.

Después fue el turno de Caleb Wilson (Bulls), Keaton Wagler (Clippers), Mikel Brown Jr. (Nets), Darius Acuff (Kings), Kingston Flemings (Hawks), Morez Johnson Jr. (Mavericks), Brayden Burries (Bucks), Yaxel Lendeborg (Warriors) y, tras ellos, llegó el momento de Aday Mara.

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El zaragozano aterriza en la NBA en uno de los candidatos a 𝗚𝗔𝗡𝗔𝗥 𝗘𝗟 𝗔𝗡𝗜𝗟𝗟𝗢.



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Lo hizo en 12ª posición, el cuarto mejor resultado jamás visto en nuestro país tras el tercer puesto de Pau Gasol, el quinto de Ricky Rubio y el undécimo de Fran Vázquez. Tras ellos llega Aday Mara dispuesto a escribir su historia en la NBA.

El aragonés llega a un equipo de máxima élite. Campeones en 2025, los Thunder tienen, a pesar de ser el mejor equipo en defensa de la NBA, muchos problemas en el rebote. Es por eso que ser un perfil de ancla ha tenido mucho peso en la decisión de la franquicia de Oklahoma en hacerse con sus servicios.

"Lo que he hecho durante mi, mi vida, desde que era un niño, ir a la universidad, jugar como profesional en España... Todas estas cosas, realmente me ayudaron a llegar a donde estoy, así que estoy muy feliz de haberlo logrado", declaró tras ser seleccionado.

Aday Mara, tras ser elegido por los Thunder en el Draft de la NBA. EFE

Nacido en Zaragoza el 7 de abril de 2005, Aday Mara lleva el baloncesto en la sangre: su padre, FranciscoJavierMara, llegó a disputar partidos en la ACB con el CAI Zaragoza, y su madre, GeliGómez, fue jugadora internacional de voleibol.

De niño soñaba con ser portero de fútbol -admiraba a IkerCasillas-, pero con tan solo ocho años ya medía 1,67 metros y el baloncesto acabó reclamándolo.

Su camino hasta la NBA pasó por las categorías inferiores del CasademontZaragoza, club en el que debutó en Europa con solo 16 años ante el ReggioEmilia en la Eurocup.

Apenas unos meses después ya pisaba la LigaEndesa, y en 2022 protagonizó una actuación sobresaliente en el Mundial sub-17 celebrado en Málaga -plata para España- con medias de 12,6 puntos y 5 tapones.

El salto a EEUU de Aday Mara

Ese perfil, un pívot de 2,21 metros con 2,35 de envergadura, visión de juego impropia de su posición y capacidad intimidatoria en defensa, comenzó a hacer sonar su nombre en los despachos de la NBA.

En 2023 cruzó el Atlántico para jugar en la NCAA. Sus dos primeros años en UCLA no terminaron de despegar, pero el salto a Michigan lo cambió todo.

Bajo la dirección de Dusty May se convirtió en titular indiscutible, ganó el Big Ten, alcanzó la Final Four -el primero en hacerlo con bandera española- y culminó la temporada siendo campeón de la NCAA tras derrotar a UConn en la final (69-63), con 26 puntos y 9 rebotes en la semifinal ante Arizona como obra maestra.

Fue incluido en el quinteto ideal del March Madness y elegido Mejor Defensor del Big Ten. Con 21 años recién cumplidos -la final coincidió con su cumpleaños-, Aday Mara llega a la NBA como una de las promesas interiores más singulares de su generación.