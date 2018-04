¿Quiénes serán los rivales de Real Madrid y Baskonia en playoffs de la Euroliga?

Real Madrid y Baskonia sólo podrían medirse en una hipotética Final Four. Euroleague

Los playoffs de la Euroliga ya están a la vuelta de la esquina (a partir del martes 17 de abril y hasta el martes 1 de mayo), pero su cuadro definitivo no está ni mucho menos claro. Todo queda a expensas de lo que suceda en la última jornada de la liga regular, que se disputa entre este jueves y viernes con pocas certezas y bastantes incertidumbres. Seis equipos se mueven entre dos aguas: atar las últimas plazas con factor cancha en las eliminatorias por un lado y no verse las caras con CSKA o Fenerbahçe por otro. Una marejada de la que no se escapan ni Real Madrid ni Baskonia.

Unos buscan la ventaja de campo. Los otros, medirse a un rival más apetecible que los dos 'cocos' por antonomasia. Aunque hay un objetivo común para madrileños y vascos: alcanzar la Final Four de Belgrado (del 18 al 20 de mayo). Eso sí, lo primero es lo primero: buscar el mejor escenario posible de cara a los cuartos de final. ¿Cómo pueden terminar los españoles la primera fase y quién podría esperarles más adelante? Analizamos sus posibilidades y las del resto de clasificados.

Real Madrid

Doncic y compañía sólo pueden ser cuartos o quintos. Euroleague

Ganar al Brose Bamberg en el Palacio de los Deportes este viernes (21:00, #0 de Movistar+) debe ser el objetivo. Por mucho que un triunfo no garantice jugar dos partidos y hasta tres (en caso de que se necesitase un quinto encuentro) al calor de Madrid en la próxima ronda. ¿Por qué? El Madrid depende de resultados ajenos para ser cuarto.

En concreto, está a expensas de lo que hagan Olympiacos y Panathinaikos. Los dos equipos griegos y el Zalgiris son los únicos que les pueden tocar en suerte a los blancos, que en el peor de los casos serían quintos.

Será cuarto si gana al Brose y se da uno de estos dos resultados: victoria del Olympiacos (contra Zalgiris en casa el viernes a las 18:00) o derrota del Panathinaikos (ante Milán fuera el jueves a las 20:45). O si pierde y también lo hace el Panathinaikos.

Será quinto si gana pero también lo hace el Panathinaikos y pierde el Olympiacos. O si pierde y gana el Panathinaikos.

Posibles rivales: Olympiacos, Panathinaikos o Zalgiris.

Baskonia

Sextos, séptimos u octavos: el Baskonia tiene a su alcance lo primero. Euroleague

Las seis victorias consecutivas que arrastra el conjunto de Vitoria, posiblemente el equipo más en forma de Europa ahora mismo, pueden tener premio: evitar Moscú o Estambul. Vuelven a jugar en casa esta jornada, ya que reciben al Anadolu Efes el jueves (21:00, Movistar Deportes 1). Una buena noticia de cara a poder sumar un triunfo más.

Aunque, como el Madrid, hay dependencia de terceros. En su caso, Zalgiris y Khimki. Cualquier rival de los tres que aspiran a medirse al Baskonia resulta temible: CSKA, Fenerbahçe u Olympiacos. ¿Lo mejor dentro de lo peor? Ir a El Pireo.

Será sexto si gana y el Zalgiris pierde ante el Olympiacos.

Será séptimo si gana y también lo hace el Zalgiris. O si pierde y también lo hace el Khimki (ante el Barça a domicilio el jueves a las 21:00).

Será octavo si pierde y gana el Khimki.

Posibles rivales: CSKA, Fenerbahçe u Olympiacos.

CSKA y Fenerbahçe

El Chacho podría reencontrarse con el Madrid en semifinales. Euroleague

Los únicos con los deberes hechos del todo: los rusos acabarán primeros (contra Estrella Roja en casa el jueves a las 19:00) y los turcos segundos (ante Unicaja en casa el jueves a las 19:15) pase lo que pase. Sin embargo, queda por definir a quién se enfrentarán. La terna de rivales es la misma para ambos: Zalgiris, Baskonia o Khimki.

Olympiacos y Panathinaikos

Spanoulis podría vérselas con Madrid o Baskonia. Euroleague

Los de El Pireo sólo pueden ser terceros o cuartos, mientras que el equipo de Atenas podría concluir tercero, cuarto, quinto e incluso sexto. Estas son las opciones para los griegos, posibles rivales de los españoles (Olympiacos para Madrid y Baskonia; PAO sólo para el Madrid).

Olympiacos será tercero si gana al Zalgiris. También si pierde y ganan Real Madrid y Panathinaikos; será cuarto si pierde ante el Zalgiris, el Real Madrid pierde y el Panathinaikos gana.

Panathinaikos será tercero si gana y Olympiacos y Madrid pierden; será cuarto si gana y el Madrid pierde o si gana y también lo hacen Madrid y Olympiacos; será quinto si gana, el Madrid también lo hace y Olympiacos pierde o si pierde y el Madrid también lo hace; será sexto si pierde y Madrid y Zalgiris ganan.

Zalgiris y Khimki

El Zalgiris quiere evitar al CSKA a toda costa: el Madrid podría ser su rival. Euroleague

Los lituanos podrían ser quintos, sextos, séptimos u octavos. Unas cuantas posibilidades y la intención, sobre todo, de evitar al CSKA. Podrían jugar contra el Madrid.

Será quinto si gana, también lo hace el Madrid y el Panathinaikos pierde; será sexto si gana (salvo que se den los resultados comentados para ser quinto) o si pierde y también lo hacen Baskonia y Khimki; será séptimo si pierde y Baskonia o Khimki ganan; será octavo si pierde y Baskonia y Khimki ganan.

En el caso del Khimki, las cuentas son más fáciles. Será séptimo si gana y pierden Zalgiris y/o Baskonia; será octavo en cualquier otro supuesto.

De cara a una hipotética Final Four

Esta imagen podría repetirse en Belgrado. Euroleague

El Madrid irá, sí o sí, por el lado del cuadro del CSKA. Lo que significa que podría haber semifinal hispanomoscovita en Belgrado. O española en su totalidad en el caso de que el Baskonia fuese octavo y diese la sorpresa contra los rusos. Aunque parece más probable que los vitorianos sigan la hoja de ruta que incluye al Fenerbahçe.