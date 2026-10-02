El éxito de Shaquille O'Neal (54): 150 lavaderos de coches, accionista de Google y 155 restaurantes de hamburguesas

Shaquille O'Neal fue uno de los grandes dominadores de la historia del baloncesto, pero su éxito no terminó cuando dejó las pistas. El exjugador estadounidense ha construido un amplio imperio empresarial basado en las franquicias, la tecnología, el sector inmobiliario y su propia imagen pública.

Nacido en Newark, Nueva Jersey, O'Neal llegó a la NBA en 1992, elegido con el número uno del draft por Orlando Magic. Durante sus 19 temporadas en la competición jugó también en Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers y Boston Celtics.

Ganó cuatro anillos de campeón, tres de ellos junto a Kobe Bryant en los Lakers, y fue elegido MVP de la NBA en 2000. Además, participó 15 veces en el All-Star y terminó su carrera con casi 300 millones de dólares en salarios.

Tras su retirada, decidió invertir parte de ese dinero en negocios alejados del deporte. Uno de sus movimientos más conocidos fue la compra de 155 restaurantes de Five Guys, una cifra que llegó a representar aproximadamente el 10% de las franquicias de la cadena.

O'Neal vendió posteriormente esas participaciones, pero la operación se convirtió en uno de los ejemplos más destacados de su estrategia empresarial.

El exjugador también llegó a tener alrededor de 150 lavaderos de coches y 40 gimnasios de la cadena 24 Hour Fitness. A su cartera se sumaron 17 establecimientos de Auntie Anne's, nueve restaurantes de Papa John's y una franquicia de Krispy Kreme.

En el caso de Papa John's, además de invertir en varios locales de Atlanta, entró en el consejo de administración de la compañía y se convirtió en uno de sus embajadores comerciales.

O'Neal también apostó por crear sus propias marcas. En 2018 fundó Big Chicken, una cadena especializada en sándwiches de pollo que comenzó en Las Vegas y que posteriormente amplió su presencia mediante franquicias y acuerdos con cruceros.

Su visión empresarial se extendió asimismo al sector tecnológico. Fue uno de los primeros inversores de Google, antes de que la compañía alcanzara su actual dimensión, y participó en Ring, la empresa de dispositivos de seguridad adquirida por Amazon. También ha estado relacionado con inversiones en Apple y otras compañías emergentes.

A estos negocios se añaden propiedades inmobiliarias, un cine en Newark, locales de ocio y numerosos contratos publicitarios. Así, Shaquille O'Neal convirtió los ingresos obtenidos como estrella de la NBA en una cartera diversificada que le permitió seguir ganando dinero mucho después de abandonar el baloncesto.