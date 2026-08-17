El Real Madrid anuncia el regreso de Eli John Ndiaye tras su breve paso por la NBA

El Real Madrid ha hecho oficial este lunes el regreso de Eli John Ndiaye a la disciplina blanca. El ala-pívot hispanosenegalés, de 22 años vuelve a vestir la camiseta madridista apenas un año después de haber hecho las maletas rumbo a Estados Unidos y probar suerte en la NBA.

Su reincorporación no solo fortalece el juego interior del equipo, sino que supone la vuelta a casa de uno de los grandes talentos forjados en Valdebebas, dispuesto a relanzar su carrera tras una etapa plagada de altibajos.

La aventura americana de Ndiaye comenzó en junio de 2025, un momento dulce tras conquistar su tercer título de la Liga Endesa. Su evidente potencial físico y defensivo despertó el interés de los Atlanta Hawks, que le abrieron las puertas de la NBA.

Su progresión parecía tan imparable que Sergio Scariolo lo incluyó en la prelista para el Eurobasket. Sin embargo, el infortunio se cruzó en su camino. Un traumatismo en el hombro izquierdo sufrido durante la concentración con la selección se acabó revelando como un desgarro del labrum.

La dolencia le obligó a pasar por el quirófano y a afrontar un prolongado periodo de recuperación.

Aprendizaje

Las exigencias del baloncesto estadounidense no perdonan, y el 31 de diciembre los Hawks tomaron la decisión de rescindir su contrato. De rozar el cielo, Ndiaye se encontró sin equipo.

A pesar del duro golpe, el canterano encontró refugio en la G-League con los College Park Skyhawks. Allí empezó a recuperar sensaciones y firmó unos promedios de 8,1 puntos y 6,9 rebotes en nueve partidos.

Ndiaye, durante un partido con los Hawks. REUTERS

Más tarde, los propios Hawks volvieron a llamarle para disputar la Summer League, donde volvió a exhibir su capacidad defensiva y cerró el torneo con un sólido 40% de acierto desde la línea de tres puntos.

El regreso de Ndiaye a Europa se aceleró en los despachos este verano. El Valencia Basket, en busca de un refuerzo nacional para su pintura, presentó una oferta formal en el último día del derecho de tanteo.

Factor Pedro Martínez

El Real Madrid, consciente del inmenso valor del jugador por su talento y su condición de cupo, no dudó en igualarla para retener sus derechos. De este modo, el club blanco asestó un nuevo golpe a la planificación deportiva valenciana, sumándose a los recientes fichajes de Jaime Pradilla y del técnico Pedro Martínez.

Precisamente, la presencia de Pedro Martínez en el banquillo ha sido clave para esta operación. El nuevo entrenador madridista es conocido por apostar por un estilo dinámico que demanda interiores móviles, capaces de defender en múltiples posiciones, un molde perfecto para Ndiaye.

En esta nueva etapa, tendrá que ganarse los minutos en una rotación de altísimo nivel. Compartirá vestuario en la zona con gigantes como Edy Tavares y Sarr, además de competir por el puesto de ala-pívot con Gaby Deck, Chuma Okeke, Pradilla y Mikael Jantunen, con el objetivo colectivo de cubrir el enorme hueco dejado por Mario Hezonja.

El Real Madrid recupera a un jugador que siente profundamente los colores. Ndiaye aterrizó en la capital con apenas 13 años en 2017, fue MVP de la Euroliga júnior y debutó en la élite bajo la tutela de Pablo Laso.

A sus 22 años, tiene claro que lo mejor está por llegar. Su dura experiencia en la NBA le ha curtido, y regresa al Movistar Arena dispuesto a demostrar que su historia en el club blanco aún tiene muchas páginas de gloria por escribir.