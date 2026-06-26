El Valencia Basket, condenado a reinventarse tras una temporada histórica y el interés de los grandes de Europa

Los jugadores del Valencia Basket celebran la victoria en la final de la Liga Endesa. EFE

La mejor temporada de la historia del Valencia Basket también tendrá consecuencias. El conjunto taronja conquistó la Supercopa, alcanzó por primera vez la Final Four de la Euroliga y cerró un curso inolvidable levantando su segunda Liga Endesa.

El éxito, sin embargo, tiene un peaje: el extraordinario rendimiento de buena parte de la plantilla ha despertado el interés de varios de los grandes clubes europeos. El campeón afronta un verano de cambios profundos.

"Habrá cambios, unos jugadores se irán, pero lo importante es tener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos", aseguró Pedro Martínez tras conquistar el título.

El técnico ha sido la piedra angular del proyecto gracias a un modelo de juego que no sólo ha seducido a Europa, sino que además ha dado resultados excepcionales.

Uno de los nombres propios del mercado es Jaime Pradilla. El Real Madrid está dispuesto a abonar la cláusula de rescisión del ala-pívot internacional, de 25 años y 2,05 metros, cifrada en 1,5 millones de euros.

La operación está muy avanzada y fue impulsada por Sergio Rodríguez antes de abandonar la dirección deportiva con el regreso de Juan Carlos Sánchez.

Pradilla y De Larrea, objetivos de Scariolo

Pradilla ha firmado una temporada sobresaliente. Ha sido el segundo jugador más valorado del Valencia Basket en la Liga Endesa, sólo por detrás de Jean Montero (15,5 créditos de valoración), y el tercer mejor nacional del campeonato tras Ricky Rubio y Santi Yusta.

Tanto él como Sergio De Larrea figuran entre las prioridades de Sergio Scariolo para reforzar una plantilla necesitada de jugadores de cupo.

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Con el futuro del joven base apuntando a la NBA, la incorporación de Pradilla se ha convertido en un objetivo prioritario para el conjunto blanco. "Gracias por este año. Os llevaré en el corazón", les dijo a sus compañeros tras la conquista del título. Un mensaje que sonó a despedida.

De Larrea, elegido en el puesto 25 del draft, también apunta a dar el salto a la NBA. Sus derechos pasaron por Lakers y Knicks antes de terminar en los Mavericks.

Aunque el jugador estaba dispuesto a continuar una temporada más en España, la franquicia de Dallas ya ha mostrado su interés en incorporarlo este mismo verano.

Jean Montero, rumbo al Olympiacos

El Valencia también perderá a su gran estrella. Jean Montero jugará la próxima temporada en el Olympiacos después de alcanzar un acuerdo con el campeón de Europa antes de la Final Four.

El club griego abonará los 500.000 euros de su cláusula de rescisión, una cantidad muy baja para el nivel que ha mostrado el base dominicano de 22 años.

Jean Montero conduce el balón presionado por Vesely. EFE

Lejos de distraerse con su futuro, Montero completó una final extraordinaria frente al Barcelona, con medias de 23,7 puntos, 4,5 rebotes, 5,5 asistencias y 30,2 de valoración en los cuatro encuentros de la serie.

Un rendimiento que le valió el MVP de la final. "Aunque los caminos se separen, siempre voy a llevar a Valencia en mi corazón", afirmó durante la celebración del título en el Roig Arena.

Key, muy cerca del Fenerbahce

Otro de los jugadores con un futuro lejos de Valencia es Braxton Key. El alero estadounidense, uno de los grandes protagonistas de la final, está muy cerca de fichar por el Fenerbahce.

Su versatilidad y su impacto en ambos lados de la pista quedaron reflejados en unos promedios de 13 puntos, 6,2 rebotes y 17,5 de valoración frente al Barcelona. Hace unos meses también estuvo en la órbita del Olympiacos.

Las salidas podrían no terminar ahí. Brancou Badio, pieza fundamental en la rotación de Pedro Martínez, está próximo al Panathinaikos, mientras que Matt Costello interesa al Estrella Roja.

La plantilla del Valencia Basket celebran el título de la Liga Endesa. Reuters

También se espera la marcha de jugadores con menor protagonismo. Darius Thompson ya tiene un acuerdo con el Armani Milán y todo apunta a que Yankuba Sima y Xabi López-Aróstegui tampoco continuarán tras un curso con escaso protagonismo.

Después de tocar el cielo, el Valencia Basket afronta una reconstrucción casi total. TJ Shorts, procedente del Panathinaikos, y Gonzalo Corbalán, del Recoletas Salud San Pablo Burgos, apuntan a convertirse en las primeras incorporaciones del nuevo proyecto, mientras que Dylan Osetkowski, actualmente en el Partizan, también figura en la agenda.

La misión será tan ilusionante como complicada: dar continuidad a un equipo que ya ha firmado la mejor temporada de la historia del club.