El éxito de LeBron James fuera del baloncesto: una inversión de 37 millones y una productora audiovisual de 725 millones

LeBron James siempre se ha cuidado de invertir su dinero con cabeza fuera de las canchas. Dentro es una auténtica leyenda, pero fuera también hace operaciones de crack.

La espectacular propiedad de LeBron James en Beverly Hills trasciende con creces el concepto tradicional de la residencia de un deportista de élite. Se trata de un gigantesco proyecto que refleja su éxito como magnate, ya que el actual jugador de Los Angeles Lakers lidera un imperio financiero que va mucho más allá del baloncesto.

De hecho, sus brillantes inversiones fuera de la cancha le han permitido amasar un patrimonio neto estimado en unos 1.400 millones de dólares. Un claro ejemplo de este éxito es su productora audiovisual, The SpringHill Company, que alcanzó una imponente valoración de 725 millones de dólares tras la entrada de importantes inversores corporativos. Toda esta extraordinaria visión para los negocios se proyecta también de forma directa en sus movimientos inmobiliarios.

Ubicada en lo alto de una exclusiva colina, esta majestuosa mansión fue adquirida por la estrella en el año 2020. La operación supuso un desembolso de alrededor de 36,75 millones de dólares, abonados al patrimonio de la fallecida Lee Phillip Bell, famosa por ser la creadora de exitosos culebrones estadounidenses como "The Young and the Restless".

La parcela abarca casi una hectárea completa de terreno, conformando el lienzo ideal para erigir un santuario de máxima privacidad y confort. Para garantizar la tranquilidad de su familia, la finca cuenta con un imponente cerramiento perimetral de casi tres metros de altura y sistemas de vigilancia de absoluta vanguardia. La entrada dispone de una caseta de seguridad privada que da acceso a un amplio patio de vehículos compartido.

Su envidiable ubicación, a apenas doce kilómetros del Crypto.com Arena, regala a la propiedad unas vistas panorámicas insuperables del emblemático skyline de Los Ángeles y de todo Beverly Hills. En su interior, la residencia se despliega como un verdadero catálogo de exclusividad a nivel multimillonario. La casa principal alberga un cine privado, múltiples zonas de ocio, una bodega de lujo y un gimnasio de última generación.

Y, tratándose del máximo anotador histórico de la NBA, el diseño incluye una espectacular cancha de baloncesto cubierta para realizar sus entrenamientos privados sin salir de casa. El espacio integra además un diseño fluido que permite el movimiento discreto de la familia, conectando fluidamente con las áreas de estar y una enorme cocina exterior.

Los exteriores del complejo están a la altura de su leyenda, luciendo hermosos jardines, cuidadas terrazas y un solárium junto a una espectacular piscina tipo resort y un spa asomado a la ciudad. Como un detalle de sostenibilidad inusual en este tipo de construcciones, las cubiertas integran paneles solares destinados a suministrar gran parte de la energía del recinto.

El plan arquitectónico también contempla una segunda vivienda de unos 600 metros cuadrados, ideada como casa de invitados o como posible residencia independiente para su hijo Bronny, actual jugador de los Lakers. Esta estructura incorpora modernas piscinas de contraste de agua fría y caliente, unas herramientas perfectas para la recuperación muscular tras la exigencia de los partidos.

En definitiva, este auténtico palacio moderno en Beverly Hills será el cuartel general definitivo de LeBron, su esposa Savannah y su familia en la recta final de su carrera. Un enclave de lujo en un mercado de competencia feroz que eleva su portafolio inmobiliario -junto a su casa de Akron- por encima de los 100 millones de dólares, demostrando que, también en el terreno financiero, James siempre juega en la liga de los más grandes.