La Final Four contempla el choque de dos eras: el poderío del Real Madrid frente a la épica de un histórico Valencia Basket

Ha llegado la hora de la verdad. El momento decisivo de la temporada. Después de 38 partidos de la liga regular, además de los correspondientes a los playoff, la Euroliga ya está preparada para conocer al campeón: Olympiacos, Valencia Basket, Real Madrid y Fenerbahçe. Cuatro equipos y solo puede quedar uno.

El primer partido -el que enfrenta al líder de la temporada regular frente al vigente campeón- a las 17:00 horas. A las 20h, el que ya es el nuevo clásico del baloncesto español: Valencia Basket - Real Madrid.

Será el séptimo enfrentamiento de este curso, una rivalidad que ha dejado ya un título para el equipo 'taronja', la Supercopa de España, y una inolvidable semifinal de la Copa del Rey, que cayó del lado del conjunto de Sergio Scariolo en la exhibición de Mario Hezonja.

El Real Madrid y el Valencia Basket se retan en la Final Four de la Euroliga

Hace ya casi nueve meses que ambos equipos se enfrentaron por primera vez en esta campaña. Fue el 28 de septiembre de 2025 en el pabellón Martín Carpena de Málaga, sede de la Supercopa. El Valencia había apeado en semifinales al anfitrión Unicaja y el Real Madrid, a La Laguna Tenerife.

La otra gran cita entre ambos llegó en las semifinales de la Copa del Rey que acogió en febrero el Roig Arena. En uno de los grandes partidos históricos de la competición el Real Madrid se impuso por 106-108 para pasar a la final del torneo.

Lo hizo con una increíble remontada, puesto que perdía por cinco puntos a falta de 20 segundos. 'SuperMario', con una actuación de película, le dio la vuelta al choque con dos triples y condujo a su equipo a la siguiente eliminatoria ante un Valencia Basket que pagó un alto precio por un error en la salida de balón entre ambos tiros.

Este viernes se escribe un nuevo capítulo en la rivalidad que ambos equipos han protagonizado esta temporada.

El conjunto blanco ha sido capaz de convertir el Movistar Arena en un fortín inexpugnable que solo Panathinaikos ha sido capaz de derrocar. Esa ha sido la principal fortaleza del equipo durante la temporada.

Y es que fuera de casa ha dejado mucho que desear. Su rendimiento ha bajado considerablemente cuando no ha contado con el apoyo de su afición, y en la Final Four no jugarán entre las paredes del Movistar Arena.

Sin embargo, los blancos llegan físicamente muy preparados para el reto en Grecia y, además, cuentan con una amplia experiencia en grandes citas europeas. La nota negativa, la no presencia de Tavares y Alex Len.

El Madrid, a por la heroica

Un mal apoyo bajo canasta del caboverdiano durante el partido ante el Hapoel Tel Aviv hizo que tuviera que abandonar el encuentro para no volver, ni esa noche ni en lo que resta de temporada.

Las miradas pasaron a centrarse entonces en Len, fichado en el transcurso de la campaña y que parecía destinado a dar un paso adelante. Por desgracia para él, y para el equipo, también cayó lesionado en un choque liguero contra el Río Breogán y no estará en el OAKA, con la duda de si podrá verse en algún momento del playoff de la Liga Endesa.

El ritmo alto del Valencia y la amenaza en el triple de sus pívots, de Costello y Reuvers, incluso de Pradilla, eran armas de Pedro Martínez para castigar a Tavares y alejarlo del aro. Y lo logró al principio del curso (dos victorias).

Lyles trata de entrar a canasta en el partido ante Valencia Basket. EFE

Luego, el Real supo forzar al Valencia a atacar algo más en media pista y se llevó los cuatro duelos siguientes. En la coyuntura actual, Reuvers y Pradilla pueden hacer más daño por dentro y Neal Sako (su talón de Aquiles: 39% en tiros libres) ganar en importancia.

Sin la opción de incorporar nuevos nombres, con el mercado ya cerrado, al técnico italiano le tocará buscar soluciones con lo que tiene. Y en el horizonte aparecen dos nombres marcados en rojo, Usman Garuba y Trey Lyles.

Ambos serán los 'cincos' de emergencia dentro del plan para ganar dos partidos, el primero contra el Valencia Basket y el segundo ante el ganador del Olympiacos - Fenerbahçe.

La última Final Four del Real Madrid fue en 2024, hace dos años, cuando los blancos quedaron subcampeones tras perder contra Panathinaikos. Fue en 2023 cuando tocaron el cielo de Kaunas, con la histórica canasta de Sergio Llull que les dio la tercera Euroliga de este siglo.

Ahora quieren volver a recuperar el trono perdido en estos últimos años. Es el equipo más laureado de la competición y ante sí no solo tienen la oportunidad de agrandar su leyenda, sino también hacerlo a la heroica.

El sueño del Valencia

Los de Pedro Martínez, por su parte, afrontarán su primera participación en una Final Four de la Euroliga, una fase en la que, además del propio club, tampoco tienen experiencia previa ninguno de los jugadores de su plantilla ni su técnico

El Valencia ha conseguido llegar a Atenas tras una histórica remontada en cuartos de final contra el Panathinaikos de los histriónicos Ergin Ataman y Dimitrios Giannakopoulos. De un 0-2 a un 3-2.

Los jugadores del Valencia Basket.

El Valencia Basket demostró en los cinco partidos de la serie ante el PAO que ya empieza a ser un bloque maduro, capaz de interpretar los momentos en cada partido y de jugar el baloncesto que más le conviene, ya sea con altos interiores o tiradores, con tres bajitos o con dos bases.

El de estas semifinales de la Euroliga, será el séptimo encuentro entre ambos equipos este curso, un balance que domina hasta ahora el Real Madrid por 4-2 y que podría tener continuidad en las eliminatorias de la Liga Endesa. Hasta entonces, un puesto en la final está en juego.