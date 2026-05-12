Muere a los 29 años Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies de la NBA

Luto y conmoción en la NBA. Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies, falleció a los 29 años por causas que aún no se han dado a conocer.

El alero, natural de Vancouver, apenas había jugado un par de encuentros durante la presente temporada y el pasado mes de abril fue detenido en Arkansas acusado de posesión y tráfico de sustancias. También fue acusado de darse a la fuga a alta velocidad.

Los Memphis Grizzlies confirmaron este martes el fallecimiento de su jugador a través de un comunicado en sus perfiles oficiales.

"Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Fue un increíble compañero e incluso mejor persona y su impacto en la organización y en Memphis no será olvidado", dijo el equipo de Memphis, donde jugaron hace años los hermanos Gasol.

"Expresamos nuestras más profundas condolencias a su familia y a sus seres queridos en estos difíciles momentos", concluyó este luctuoso comunicado de los Grizzlies.

La NBA, devastada

Todavía no se han dado a conocer las causas de su muerte, pero la NBA ha quedado consternada por la pérdida de este jugador en activo.

"Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia de Brandon, sus amigos y con la organización de los Grizzlies, aseveró el comisionado de la NBA Adam Silver a través de otro comunicado.

Aseveró Silver que la liga está "devastada" por esta pérdida, y calificó a Brandon Clarke como "un querido compañero de equipo y líder que jugaba con enorme pasión y garra".

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Memphis Grizzlies forward Brandon Clarke:



“We are devastated to learn of the passing of Brandon Clarke. As one of the longest-tenured members of the Grizzlies, Brandon was a beloved… pic.twitter.com/ZjxXtIycwl — NBA (@NBA) May 12, 2026

Clarke, un alero canadiense nacido en Vancouver, fue elegido en el puesto 21 del Draft de la NBA de 2019 por los Oklahoma City Thunder, antes de ser traspasado a Memphis la misma noche del draft.

Pasó toda su carrera en la NBA con los Grizzlies y fue incluido en el Primer Equipo de Rookies de la NBA en 2020 tras promediar 12,1 puntos y 5,9 rebotes en la temporada de debut.

Esta temporada tan sólo había podido disputar dos partidos como consecuencia de las lesiones de rodilla que ha tenido en los últimos tiempos.