El Real Madrid se clasifica a la Final Four de la Euroliga tras imponerse al Hapoel Tel Aviv en el recital de Usman Garuba

Garuba, durante uno de los partidos de la serie ante el Hapoel de Tel Aviv. EFE

A partir de una buena defensa, el conjunto blanco selló la victoria en la serie ante un correoso conjunto israelí (81-87).

El Real Madrid ya espera rival en la Final Four de la Euroliga. El conjunto blanco se marcha de Bulgaria con la clasificación bajo el brazo tras imponerse al Hapoel Tel Aviv, que en este cuarto partido de la serie no pudo hacer frente a la superioridad madridista [Narración y estadísticas del partido: Hapoel 81-87 Real Madrid].

El dominio de los blancos en el rebote y el mayor acierto en el tiro fueron factores suficientes para contrarrestar las muchas pérdidas que cometieron y los robos del Hapoel. Usman Garuba, con 16 puntos, 6 rebotes y 20 de valoración, fue determinante en el juego del Real Madrid. Ni siquiera los 29 puntos de Dan Oturu pudieron contrarrestarlo.

No quería el conjunto blanco llevar la serie otra vez al Movistar Arena y los deberes que no hizo el martes al final sí los ha acabado haciendo el jueves.

Le costó mucho empezar a hacerlos, condicionado por el mal inicio de partido de Alex Len. El pívot ucraniano estuvo a merced del desborde en velocidad de Oturu, la gran amenaza del conjunto israelí tras las lesiones de última hora de Antonio Blackeney y Collin Malcolm.

11-2 de inicio y ocho puntos tenían el sello del estadounidense. Con sus descansos, el Real Madrid empezó a asentarse en el partido. Emergió la figura de Hezonja y en un abrir y cerrar de ojos el partido volvía a estar de lo más parejo.

Le funcionaron a Scariolo los cuatro cambios que hizo de golpe (Maledon, Feliz, Lyles y Deck). El francés por fuera y Garuba por dentro dieron un aire diferente a un equipo que empezaba a llevar el dominio del juego (21-23).

El acierto en el triple y el poderío en el rebote ofensivo fueron las bases sobre las que se elaboró una remontada que alcanzó su momento cumbre tras un parcial de 17-0.

El Madrid alcanzó la máxima en el partido (21-36) con una gran intensidad de la segunda unidad madridista personificada en la figura de Garuba, inmenso en defensa.

Sin embargo, el equipo empezó a perder balones en ataque y con un parcial de 8-0, los de Dimitrios Itoudis se volvieron a meter en un partido que no daba tregua (34-39).

Dos buenas canastas de Andrés Feliz, sumado a un triplazo de Campazzo tras dejar tirado a Bar Timor rompiéndole la cintura con una finta formidable ampliaron la ventaja del Madrid antes del descanso (36-46).

Tras el paso por los vestuarios tanto el Hapoel como el Madrid empezaron a intercambiarse canastas. Un duelo que aceptó el conjunto blanco. Los minutos pasaban y la diferencia seguía siendo de diez puntos.

Tan solo un triple de Vasilije Micić y un tiro libre de Bryant tras una técnica a Scariolo acercaron al conjunto israelí en el marcador, pero Trey Lyles, y sobre todo Theo Maledon, que sacó un 2+1 tras una enorme penetración volvió a establecer los dos dígitos de diferencia en el electrónico (53-63).

El período definitivo empezó con un triple de Trey Lyles y una buena acción defensiva de Alex Len. Un ataque combinado entre ambos devolvió al Real Madrid a la máxima diferencia del partido (+15, 53-68).

El regreso de Vasilije Micic y Dan Oturu al parqué puso a su equipo a 7 puntos (63-70), pero la defensa blanca, de nuevo liderada por Garuba, fue suficiente para mantener la ventaja y que el partido terminara 81-87.

Ficha técnica del partido:

81 – Hapoel IBI Tel Aviv (21+15+17+28): Micic (18), Bryant (12), Randolph (3), Wainright (-) y Oturu (29) -cinco inicial-, Motley (-), Jones (9), Palatin (-), Timor (-), Edwards (10), Odiase (-) y Madar (-).

87 – Real Madrid (23+23+17+24): Campazzo (11), Abalde (-), Hezonja (14), Okeke (7) y Len (4) -cinco inicial-, Lyles (10), Procida (-), Maledon (14), Deck (2), Garuba (16), Llull (-) y Feliz (9).

Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Emin Mogulkoc (Turquía), Olegs Latisevs (Letonia). Señalaron falta técnica a Sergio Scariolo (min.25), técnico del Real Madrid.

Incidencias: Cuarto partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga disputado en el Arena Botevgrad (Bulgaria).