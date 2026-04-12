El Real Madrid cumple un día más en la oficina y vence al San Pablo Burgos en la Liga Endesa

Los blancos apretaron el acelerador en la segunda mitad para sumar una nueva victoria (78-94) que les acerca un poco más al campeonato en la fase regular.

Un día más es un día menos para el Real Madrid en la Liga Endesa. En su rutina de cada fin de semana, el conjunto blanco sumó una nueva victoria, esta vez ante el San Pablo Burgos a domicilio (78-94), para demostrar que no hay un equipo más regular en la competición. [San Pablo Burgos - Real Madrid: narración y estadísticas del partido de Liga Endesa]

El guion exigió a los de Scariolo apretar el acelerador en esta ocasión. Los locales ofrecieron batalla durante los primeros 20 minutos, pero una vez que los equipos regresaron de los vestuarios el Real Madrid decidió terminar con las contemplaciones.

Con una buena rotación y gran aportación del banquillo, Mario Hezonja volvió a ser el guía de la victoria. Los 20 puntos del croata marcaron el camino de un triunfo que permite mantener la brecha de cuatro partidos con respecto al Valencia Basket, segundo clasificado.

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