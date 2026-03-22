El Real Madrid asalta el Palau y masacra al Barça para ser más líder de la Liga Endesa

Los de Scariolo no le dieron la más mínima oportunidad a los culés (76-95) con un partido excelso en el lanzamiento exterior. Es una de las mayores 'palizas' de todos los tiempos en un Clásico de ACB.

Una masacre. Eso es lo que firmó el Real Madrid con el Fútbol Club Barcelona en su visita al Palau (76-95). Los blancos sometieron a los culés sin paliativos y mostraron de nuevo su cara más seria en la Liga Endesa. Aquí parecen infalibles. [Así vivimos la victoria del Real Madrid ante el FC Barcelona en la Liga Endesa]

Fue un partido sobresaliente del conjunto de Scariolo, especialmente en el lanzamiento exterior. El Barça no supo frenar esta faceta y el Real Madrid convirtió el perímetro en el patio de su casa donde instalar su zona de juegos favorita.

El Palau enmudeció al ver al eterno enemigo mandando por más de 20 puntos. Nadie en la ciudad condal daba crédito mientras Campazzo, Hezonja y compañía montaban su particular espectáculo en cancha ajena para dar otro golpe más a la Liga Endesa.

De la calma a la furia

El primer cuarto no hacía presagiar ni por asomo un desenlace como el que se produjo en el Palau. La igualdad se apoderó del partido en los primeros compases. Quizás fue la timidez de ambos, como si tuvieran miedo a romper el cántaro y que todo se desbordara por un lado u otro.

El intercambio de golpes no dejó un claro dominador en el primer cuarto. El Real Madrid mantuvo mínimas rentas en los minutos iniciales, y el Barça no supo lo que era mandar en el marcador hasta que no puso el 11-10.

Deck, defendido por Joel Parra. EFE

Le duró muy poco al equipo de Pascual. Abalde convirtió uno de los innumerables triples que iban a firmar los blancos en el partido para devolverle la ventaja a los blancos. Pese a todo, el Barça encontró la manera de marcharse con una pequeña renta al término de los primeros diez minutos apoyado en la anotación de Vesely (18-15).

Eso fue lo que duró el partido, un cuarto. Tras esos diez minutos iniciales de tanteo el Real Madrid sacó toda su furia y arrolló al Barça sin ningún tipo de piedad. Porque si puedes ganar al eterno rival siempre es un éxito, pero si además puedes hundirlo, siempre es mucho mejor.

El triple de Lyles inauguró el luminoso en el segundo cuarto y desde ese preciso instante el equipo de Scariolo se convirtió en un tren de mercancías desbocado y sin frenos.

De repente, los blancos mandaban por 18-25 gracias a su parcial de 0-10. Aquello le hizo a Pascual tomar cartas en el asunto y parar el partido, pero fue inútil.

Para entonces, aquello ya no tenía remedio, y eso que quedaba un auténtico mundo por delante. El festival madridista desde el perímetro no hizo sino crecer con el paso de los minutos, y de ello pudo dar buena fe Llull. El de Mahón firmó el 22-37 que hundía un poco más al Barça con un triple marca de la casa.

Por si fuera poco, Hezonja también quería sumarse a la fiesta. Dos triples consecutivos del croata pusieron el 27-45, y la masacre de este segundo cuarto se vio reflejada con el claro 33-51 a favor de los blancos al descanso.

Visto para sentencia

Quedaba toda la segunda parte por delante, pero el partido ya estaba muerto. Lejos de quitar el pie del acelerador, el Real Madrid siguió mostrando todo su poderío y divirtiéndose en el Palau.

El Barça acudía al espectáculo impotente, sin encontrar la manera de revertir la situación y frenar la sangría. Especialmente la de los triples. Con un escalofriante 12/19 cerró el choque el conjunto de Scariolo, un 63% de acierto que llegó a ser incluso mayor en el transcurso del encuentro.

El festival fue completo. Un triple de Campazzo llegó a elevar la renta hasta los 23 puntos (41-64) todavía en el tercer cuarto, y a partir de ahí la lucha del Barça prácticamente se centró en evitar que la brecha al final del partido se fuera por encima de las dos decenas.

Lo logró de milagro. El 76-95 final dejó la diferencia en 19 puntos, una paliza histórica del Real Madrid que no hace sino reafirmarle como el líder indiscutible de esta Liga Endesa.

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