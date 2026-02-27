Antetokounmpo (31), jugador de la NBA, sobre sus inversiones: "Ya gané la lotería y cuido mi patrimonio lentamente"

Giannis Antetokounmpo ya no solo es el dominador de la pintura en la NBA: también se ha consolidado como uno de los jugadores con una visión financiera más sofisticada de su generación.

El dos veces MVP de los Milwaukee Bucks ha convertido su historia de superación en un auténtico imperio empresarial que va desde el ladrillo hasta la tecnología, pasando por los fondos de inversión sostenibles y participaciones en clubes deportivos de élite.

"La forma en que lo veo es que ya me saqué la lotería. Estoy tratando de cuidar mi patrimonio lentamente", resume él mismo sobre su filosofía a la hora de mover el dinero que ha generado en las canchas.

Giannis Antetokounmpo, con Grecia en los Juegos Olímpicos Reuters

Un imperio que se construye "lento"

Lejos de la imagen del deportista que solo firma contratos publicitarios, Giannis ha articulado una estructura profesional para gestionar su riqueza a largo plazo.

A través de empresas familiares como GFI Ltd y vehículos específicos de inversión, el griego ha ido entrando en sectores clave: inmobiliario, moda, salud, tecnología y deporte. Su apuesta no es el pelotazo rápido, sino la acumulación de activos estables que generen flujo de caja y revaloricen su patrimonio con el tiempo.

En los últimos meses, su family office ha protagonizado una auténtica ofensiva inmobiliaria, con compras de edificios residenciales valoradas en decenas de millones de dólares en Estados Unidos y Europa.

La adquisición de un inmueble en Chicago por unos 21 millones de dólares es solo el último ejemplo de esa estrategia de diversificación en real estate, un terreno tradicionalmente asociado a las grandes fortunas.

Del ladrillo a la inversión sostenible

El plan de Antetokounmpo no se limita al ladrillo. El jugador ha impulsado junto a socios especializados el Arca Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equity Fund, un fondo cotizado en la Bolsa de Nueva York centrado en compañías con fuerte enfoque en sostenibilidad y criterios ESG.

Ese vehículo le permite posicionarse en el lado más institucional de los mercados, alineando su imagen pública con tendencias como la inversión responsable y la transición verde.

A esa pata financiera se suma su presencia en el mundo de la moda con la marca Antetokounbros, que ya cuenta con tiendas en Atenas, en el aeropuerto internacional y en Milwaukee, reforzando la construcción de una marca global alrededor de su apellido.

Todo ello se completa con acuerdos comerciales con gigantes como Google, BMW, JBL, WhatsApp o Tissot, que aportan liquidez y exposición a cambio de asociarse a una figura percibida como trabajadora, humilde y fiable.

Salud, tecnología y voz propia

Otro de los vectores de su portafolio es la salud y la tecnología. Giannis forma parte del capital de Antidote Health, una startup israelí de telemedicina que busca ofrecer servicios médicos asequibles y accesibles, una causa que el jugador vincula a sus experiencias de infancia con recursos limitados.

En paralelo, el jugador ha entrado en startups y plataformas tecnológicas ligadas al deporte y al entretenimiento, aprovechando su nombre para abrir puertas pero delegando la gestión en equipos especializados.

"Internet está lleno de opiniones. Decidí que era hora de dar la mía": el mensaje es claro, Giannis no quiere que otros definan su narrativa financiera ni su legado, y por eso ha dado el paso de estructurar formalmente su brazo inversor a través de iniciativas como Build Your Legacy Ventures, el vehículo de capital riesgo exclusivo de la familia Antetokounmpo.

Fiel a sus raíces deportivas, una parte destacada de sus inversiones se dirige al propio ecosistema del deporte. Giannis ya era copropietario de los Milwaukee Brewers (MLB), del Nashville SC de la MLS y del Los Angeles Golf Club, participaciones que le permiten estar presente en diferentes ligas y públicos.

Ahora ha dado un paso más entrando en el fútbol femenino de élite con una participación en el Chelsea Women, uno de los grandes proyectos dominantes en la WSL inglesa.

"Esto se trata de ambición, legado y llevar el juego a nuevas alturas", afirmó al anunciar su desembarco en el conjunto londinense, subrayando tanto su apuesta por el fútbol femenino como su intención de construir algo que trascienda su carrera como jugador.

La operación, realizada junto al cofundador de Reddit, Alexis Ohanian, encaja con su hoja de ruta: activos deportivos con proyección global y un fuerte potencial de crecimiento comercial.