Mario Hezonja se viste de héroe para liderar la remontada del Real Madrid frente a Unicaja antes de la cita en la Copa

El croata, autor de 26 puntos, permitió al conjunto blanco darle la vuelta al resultado en una segunda parte espectacular en la que se echó el equipo a la espalda (92-96).

Mario Hezonja ya está preparado para la disputa de la Copa del Rey. El Real Madrid se ha llevado una victoria importantísima en el Martín Carpena ante un Unicaja que llegó a estar 18 puntos arriba durante el partido [Narración y estadísticas del Unicaja 92-96 Real Madrid].

El alero fue el gran artífice de la remontada de su equipo. Los de Scariolo consiguieron mejorar en defensa durante la segunda parte después de que el vendaval del conjunto malagueño en forma de triples pusiera muy cuesta arriba el partido.

Esta ha sido la primera vez que el Real Madrid remonta una diferencia de 17 puntos al descanso en la Liga Endesa. Hezonja fue el autor de las canastas importantes cuando más quemaba el balón. La presión sí pasó factura para los locales, que solo metieron 11 puntos en el último cuarto. El jueves, revancha en la Copa tras uno de los partidos más emocionantes de la temporada.

El acierto exterior desarma al Madrid

Con un ritmo de juego muy alto, los de Ibon Navarro no tardaron en mostrar en los primeros minutos el anticipo del vendaval ofensivo sin precedentes que deleitaría al Martín Carpena durante toda la primera parte. Y es que la diferencia en el partido estuvo en el triple. Mientras Unicaja metió 11 de 16, el Real Madrid metió solo dos de once.

Sin Campazzo ni Deck, Scariolo optó por repartir minutos y la segunda unidad cobró un mayor protagonismo por medio de Maledon, Okeke y Alex Len. Los blancos llegaron a alcanzar su máxima en el partido tras ponerse 11-18, pero Kalinoski, Sulejmanovic y Djedovic -en un abrir y cerrar de ojos- a base de triples dieron la vuelta al marcador (25-20).

El Real Madrid conseguía mantenerse en el partido con un 100% de acierto desde el tiro libre y el buen hacer de Andrés Feliz desde la pintura, pero cada vez que los blancos se acercaban en el marcador obtenían como respuesta un triple por parte de su rival.

Tras los triples de Djedovic y Kendreick Perry, Unicaja llegó a estar 18 arriba (51-33), una máxima que reflejó lo que estaba sucediendo en la primera parte: en un lado, los tiros entraron y los puntos sumaron; en el otro no. Al descanso, Unicaja se marchaba con una contundente victoria momentánea (56-39).

A pesar de mostrarse abatido, golpeado y herido, si hay un equipo que tiene la capacidad de levantar esto es el líder. Hezonja se echó el equipo a la espalda y con cinco puntos consecutivos fue el comienzo de una remontada que se cocinaría a fuego lento.

El Real Madrid se ponía a 8 aunque Balcerowski empezaba a hacer mucho daño desde la pintura. Su relevo en el acierto de Unicaja lo cogió Webb, mientras en el conjunto blanco Maledon y Garuba trataban de seguir a 'SuperMario'.

El tercer cuarto terminó con los triples de Alberto Abalde y Chris Duarte, además de los tiros libres de Kendrick Perry y un canastón sobre la bocina del alero del Madrid que permitió al conjunto blanco afrontar los últimos diez minutos de partido con una desventaja de 'solo' ocho puntos (81-73).

La gran remontada

Un nuevo triple de Cobbs obligó al conjunto blanco a seguir remando a contracorriente, pero unas buenas defensas del Real Madrid, además de los fallos de Unicaja en el triple y el acierto de los blancos en ataque, permitió a los de Scariolo ponerse a uno a falta de poco más de cuatro minutos (86-85).

El conjunto blanco había pisado el pie sobre el acelerador y ya no lo iba a soltar. Trey Lyles puso a su equipo por delante en el marcador desde la zona de tiros libres y Tavares ampliaba la distancia tras la asistencia de Andrés Feliz.

No obstante, de nuevo emergió la figura de Sulejmanovic para empatar el partido con un triple y poner a Unicaja por delante tras meter uno de los dos tiros libres (90-89).

El Real Madrid se agarró a Hezonja y el croata, en trance, firmó los siete puntos consecutivos que le dieron la victoria a su equipo. Durante los últimos segundos, eso sí, pudo pasar cualquier cosa. Los de Ibon Navarro tuvieron una posesión para empatar o ganar el partido a falta de cinco segundos, pero Sulejmanovic falló bajo el aro ante Tavares.