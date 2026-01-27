El Real Madrid se atasca en París y se topa con el acierto de Hifi para poner fin a su racha de 6 victorias seguidas en Euroliga

Los de Sergio Scariolo se pusieron por delante a falta de un minuto y medio para el final, pero una genialidad de Hifi y un tapón de M'baye fueron determinantes para el triunfo de Paris Basketball.

El Real Madrid visitó París con el objetivo de colocarse en lo más alto de la tabla de la Euroliga y se acabó yendo con las manos vacías y sufriendo su primera derrota europea en 2026 ante un Paris Basketball inspirado (98-92) [Narración y estadísticas en directo].

Le pasó factura al equipo de Scariolo su gran cantidad de pérdidas. Lo hicieron en situaciones muy evitables y permitieron correr a un cuadro parisino que se divirtió con un Nadir Hifi intratable.

Lyles, el mejor de los blancos, tiró del carro en los momentos más delicados del Real Madrid, pero su esfuerzo acabó en vano ante la poca consecución de grandes defensas y ataques exitosos consecutivos de los suyos.

Acabó muriendo en la orilla el conjunto madridista. Se pusieron un punto por delante con un triple de Andrés Feliz a falta de 1:35, pero un 2+1 de forma inmediata, obra de Hifi tras una magistral acción delante de Tavares, devolvió la ventaja a los parisinos. Feliz falló, M'baye firmó un tapón colosal y Rhoden provocó el delirio en las gradas enterrando definitivamente las opciones madridistas.

A remolque

Saltó bien el Real Madrid a la pista del equipo parisino. Concentrados y con varias interrupciones que evitaron las transiciones locales, los de Sergio Scariolo comenzaron mandando de un ejercicio coral que les dejó en ventaja con dos triples de Abalde y Okeke. Un +5 arriba que provocó un tiempo muerto y un cambio de chip del París.

Reaccionaron desde fuera del perímetro y firmaron un parcial de 8-0 para ponerse por delante y hacer daño al Real Madrid. Hifi comenzó a entonarse y el buen hacer de M'Baye les permitieron apuntarse el primer cuarto con un +6 de renta.

La tónica se mantuvo tras la breve pausa. Los de Scariolo mejoraron sus prestaciones en el apartado ofensivo con un Lyles mandón, pero tampoco fueron capaces de frenar las acometidas de M'Baye y Hifi, que sometieron la defensa blanca con el tiro exterior.

Hifi trata de superar a Garuba. EFE

El Paris Basketball se marchó al descanso con ocho puntos de ventaja y con la sensación de estar poniendo cloroformo a un juego del Madrid que no terminaba de carburar.

Ajustó Scariolo, Hezonja tomó las riendas, pero cada vez que el Real Madrid amenazaba con poner la igualada, un triple de Hifi volvía a dejar todo en su sitio. Remaron y remaron los blancos, pero encararon los últimos 10' con una desventaja de nueve puntos. Nada que no hubieran remontado en otras ocasiones.

Pero no ocurrió esta vez. El Madrid siguió perdiendo muchos balones y tan solo Lyles fue capaz de mantener con vida al equipo. También un Andrés Feliz que llegó incluso a poner por delante a los suyos con un triple magistral, pero le duró poco la alegría ante una genialidad de Hifi y un tapón de M'baye.

Acabaron cerrando sin apuros los franceses y el Real Madrid cosechó su primera derrota de 2026 en Euroliga. Próximas paradas: Panathinaikos y Dubai, ambos a domicilio.